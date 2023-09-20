https://sputniknews.com.tr/20230920/lavrov-ukraynanin-cokusunden-bati-sorumlu-1075635116.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın çöküşünün sorumlusunun Minsk anlaşmalarının uygulanmasını engelleyen Batılı ülkeler olduğunu ifade etti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T21:10+0300

2023-09-20T21:10+0300

2023-09-20T21:48+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

ukrayna

ukrayna krizi

minsk

minsk anlaşması

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çözüme ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanmasını engelleyen Batılı ülkelerin Ukrayna'nın çöküşünden ve orada iç savaşın kışkırtılmasından doğrudan sorumlu olduğunu söyledi.BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu oturumunda konuşan Lavrov, “Bugün öyle görünüyor ki, Batılı temsilciler demagojilerini açığa çıkaracak profesyonel tartışmalardan korkuyorlar ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden bahsederken, Paris'in ‘Fransız’ Mayotte'yi Komorlar Birliği'ne, Londra'nın Chagos takımadalarını terk etmesi ve Malvinas Adaları konusunda Buenos Aires ile müzakerelere başlaması gerektiğine ilişkin BM kararlarını unutuyorlar” dedi.Lavrov, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ‘savunucularının’ Donbass'ın temel insan haklarına saygı garantisi koşulyla Ukrayna ile yeniden birleşmesini öngören Minsk anlaşmalarının anlamını hatırlamıyormuş gibi davrandıklarını belirterek, “Bunların uygulanmasını engelleyen Batı, Ukrayna'nın çöküşünden ve orada iç savaşın kışkırtılmasından doğrudan sorumludur” ifadelerini kullandı.'Küresel çatışma riski artıyor'Lavrov, küresel bir çatışma riskinin arttığını vurgu yaparak, “Küresel bir çatışmanın riskleri artıyor. Rusya tam da bunları durdurmak, olayları barışçıl bir yöne çekmek için devletlerin egemen eşitliği, iç işlerine karışmama, toprak bütünlüğüne saygı ve halkların kendi kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere BM Şartı'nın tüm hükümlerine saygı gösterilmesi ve seçici olarak değil, bütünüyle ve birbiriyle bağlantılı olarak uygulanması konusunda ısrar etti ve ediyor” dedi.'BM Güvenlik Konseyi, yaptırımların insani sonuçlarını göz önünde bulundurmalı'Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin kısıtlayıcı tedbirler içeren karar tasarılarını uygulamaya koymadan önce, yaptırımların insani sonuçlarını göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.Lavrov, “Bundan sonraki süreçlerde Güvenlik Konseyi'ne sunulan herhangi bir yaptırım tasarısının, Batılı meslektaşların ‘sıradan insanları etkilemeyeceği’ şeklindeki demagojik telkinleriyle değil, sonuçlarının BM insani yardım kuruluşları aracılığıyla değerlendirilmesinin sağlanması daha doğru olacaktır” diye konuştu. ​

https://sputniknews.com.tr/20230920/bmgkda-lavrov-ve-zelenskiyin-katilimiyla-ukrayna-toplantisi-yapilacak-1075615904.html

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sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi, minsk, minsk anlaşması