https://sputniknews.com.tr/20230920/bmgkda-lavrov-ve-zelenskiyin-katilimiyla-ukrayna-toplantisi-yapilacak-1075615904.html
BMGK’da Lavrov ve Zelenskiy’in katılımıyla Ukrayna toplantısı yapılacak
BMGK’da Lavrov ve Zelenskiy’in katılımıyla Ukrayna toplantısı yapılacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılımıyla Ukrayna... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T10:44+0300
2023-09-20T10:44+0300
2023-09-20T10:44+0300
ukrayna krizi
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
ukrayna
sergey lavrov
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BM Genel Kurulu Üst Düzey Haftası kapsamında heyet başkanları düzeyinde yapılacak BMGK toplantısı açık oturum formatında gerçekleşecek. Bu, toplantıya BMGK’nın 15 üyesinin yanı sıra, diğer ülkelerin temsilcilerinin de katılabileceği anlamına geliyor. Toplantıya ABD adına Başkan Joe Biden katılabilir.Zelenskiy, Rusya’nın özel askeri harekatı başladıktan sonra ilk kez şahsen BMGK salonuna gelecek. Ukrayna lideri daha önce tüm toplantılara video konferans yoluyla katıldı.BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Sputnik’e açıklamasında, bugünkü toplantı için özel güvenlik tedbirlerinin alınmadığını bildirdi. Dujarric, aktif diplomatik tartışma dışında hiçbir şey beklemediklerini kaydetti.Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, Zelenskiy’in talebiyle yapılacak toplantıdan, Batı’nın girişimiyle gerçekleşen tüm önceki toplantılar olduğu gibi hiçbir sonuç vermeyeceğini söyledi.Baş rolü Zelenskiy’in oynayacağı yeni şov beklediklerini belirten Nebenzya, “Rusya'yı cezalandırmak ve bastırmak isteğiyle kör olmuş Batı delegeleri, Güvenlik Konseyi’ni sadece kendi PR kampanyaları için bir platform olarak görüyorlar” dedi.
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, sergey lavrov
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, sergey lavrov
BMGK’da Lavrov ve Zelenskiy’in katılımıyla Ukrayna toplantısı yapılacak
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılımıyla Ukrayna konulu toplantı düzenlenecek.
BM Genel Kurulu Üst Düzey Haftası kapsamında heyet başkanları düzeyinde yapılacak BMGK toplantısı açık oturum formatında gerçekleşecek. Bu, toplantıya BMGK’nın 15 üyesinin yanı sıra, diğer ülkelerin temsilcilerinin de katılabileceği anlamına geliyor. Toplantıya ABD adına Başkan Joe Biden katılabilir.
Zelenskiy, Rusya’nın özel askeri harekatı başladıktan sonra ilk kez şahsen BMGK salonuna gelecek. Ukrayna lideri daha önce tüm toplantılara video konferans yoluyla katıldı.
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Sputnik’e açıklamasında, bugünkü toplantı için özel güvenlik tedbirlerinin alınmadığını bildirdi. Dujarric, aktif diplomatik tartışma dışında hiçbir şey beklemediklerini kaydetti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, Zelenskiy’in talebiyle yapılacak toplantıdan, Batı’nın girişimiyle gerçekleşen tüm önceki toplantılar olduğu gibi hiçbir sonuç vermeyeceğini söyledi.
Baş rolü Zelenskiy’in oynayacağı yeni şov beklediklerini belirten Nebenzya, “Rusya'yı cezalandırmak ve bastırmak isteğiyle kör olmuş Batı delegeleri, Güvenlik Konseyi’ni sadece kendi PR kampanyaları için bir platform olarak görüyorlar” dedi.