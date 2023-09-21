https://sputniknews.com.tr/20230921/20-yil-aradan-sonra-bir-ilk-esad-siden-gelen-davet-uzerine-cine-gidiyor-1075645634.html

20 yıl aradan sonra bir ilk: Esad, Şi'den gelen davet üzerine Çin'e gidiyor

20 yıl aradan sonra bir ilk: Esad, Şi'den gelen davet üzerine Çin'e gidiyor

Suriye lideri Beşar Esad perşembe günü Çin'e gidecek. Esad'ın ilk ve son Çin ziyareti yaklaşık 20 yıl önce gerçekleşmişti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T10:56+0300

2023-09-21T10:56+0300

2023-09-21T10:56+0300

esad

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şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

resmi davet

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ikili ilişkiler

ikili görüşme

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Çin, bu hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ağırlayacak. Suriye Devlet Başkanlığı, Esad'ın Çin lideri Şi Cinping tarafından davet edildiğini duyurdu.Açıklamada, Esad'ın üst düzey yetkililerden oluşan bir Suriyeli heyetle birlikte perşembe günü Çin'e hareket edeceği belirtildi. Suriye Devlet Başkanlığı, Beşar Esad'a Çin ziyaretinde eşi Esma Esad'ın da eşlik edeceğini duyurdu.Suriye'de Esad'a desteğini sürdüren, geçen mart ayında Suudi Arabistan ve İran arasındaki anlaşmaya arabuluculuk eden Çin'in, Suriye'nin onlarca milyar dolara mal olması beklenen yeniden inşasında da önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Suriye geçen yıl Çin'in gelişmekte olan bölgelerde altyapı projeleri gerçekleştirmek için hayata geçirdiği Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmıştı.Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar ve Suriye'nin en büyük petrol sahalarını kontrol eden ABD nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Suriye'de yeniden inşa sürecinin bir an önce başlatılması, Rusya, Çin, Arap ülkeleri ve İran'ın da aralarında bulunduğu bir çok ülke tarafından da destekleniyor.İlk ve son ziyaret 2004 yılında gerçekleştiEsad'ın şu ana kadarki tek Çin ziyareti 2004 yılında gerçekleşti. ABD'nin Irak'ı işgalinden bir yıl sonra düzenlenen bu ziyaret, Washington'ın Şam üzerinde baskı kurmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşmesi ile ön plana çıkmıştı. Ortadoğu'da düzelmeye başlayan ilişkilerSuriye ve diğer Arap ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkiler, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yoğunlaşmıştı. Esad geçen mayıs ayında Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınmasından kısa süre sonra 22 üyeli bölgesel örgütün Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvesine katılmıştı. Esad son yıllarda Rusya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkelere de ziyaretlerde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230921/kerkukte-turkce-resmi-dil-ilan-edildi-1075645176.html

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