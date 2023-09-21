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https://sputniknews.com.tr/20230921/20-yil-aradan-sonra-bir-ilk-esad-siden-gelen-davet-uzerine-cine-gidiyor-1075645634.html
20 yıl aradan sonra bir ilk: Esad, Şi'den gelen davet üzerine Çin'e gidiyor
20 yıl aradan sonra bir ilk: Esad, Şi'den gelen davet üzerine Çin'e gidiyor
Suriye lideri Beşar Esad perşembe günü Çin'e gidecek. Esad'ın ilk ve son Çin ziyareti yaklaşık 20 yıl önce gerçekleşmişti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T10:56+0300
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esad
suriye
çin
çin halk cumhuriyeti
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
resmi davet
resmi ziyaret
ikili ilişkiler
ikili görüşme
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Çin, bu hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ağırlayacak. Suriye Devlet Başkanlığı, Esad'ın Çin lideri Şi Cinping tarafından davet edildiğini duyurdu.Açıklamada, Esad'ın üst düzey yetkililerden oluşan bir Suriyeli heyetle birlikte perşembe günü Çin'e hareket edeceği belirtildi. Suriye Devlet Başkanlığı, Beşar Esad'a Çin ziyaretinde eşi Esma Esad'ın da eşlik edeceğini duyurdu.Suriye'de Esad'a desteğini sürdüren, geçen mart ayında Suudi Arabistan ve İran arasındaki anlaşmaya arabuluculuk eden Çin'in, Suriye'nin onlarca milyar dolara mal olması beklenen yeniden inşasında da önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Suriye geçen yıl Çin'in gelişmekte olan bölgelerde altyapı projeleri gerçekleştirmek için hayata geçirdiği Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmıştı.Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar ve Suriye'nin en büyük petrol sahalarını kontrol eden ABD nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Suriye'de yeniden inşa sürecinin bir an önce başlatılması, Rusya, Çin, Arap ülkeleri ve İran'ın da aralarında bulunduğu bir çok ülke tarafından da destekleniyor.İlk ve son ziyaret 2004 yılında gerçekleştiEsad'ın şu ana kadarki tek Çin ziyareti 2004 yılında gerçekleşti. ABD'nin Irak'ı işgalinden bir yıl sonra düzenlenen bu ziyaret, Washington'ın Şam üzerinde baskı kurmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşmesi ile ön plana çıkmıştı. Ortadoğu'da düzelmeye başlayan ilişkilerSuriye ve diğer Arap ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkiler, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yoğunlaşmıştı. Esad geçen mayıs ayında Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınmasından kısa süre sonra 22 üyeli bölgesel örgütün Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvesine katılmıştı. Esad son yıllarda Rusya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkelere de ziyaretlerde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230921/kerkukte-turkce-resmi-dil-ilan-edildi-1075645176.html
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esad, suriye, çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, resmi davet, resmi ziyaret, ikili ilişkiler, ikili görüşme, diplomatik ilişkiler, asya, ortadoğu
esad, suriye, çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, resmi davet, resmi ziyaret, ikili ilişkiler, ikili görüşme, diplomatik ilişkiler, asya, ortadoğu

20 yıl aradan sonra bir ilk: Esad, Şi'den gelen davet üzerine Çin'e gidiyor

10:56 21.09.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinBeşar Esad
Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Suriye lideri Beşar Esad perşembe günü Çin'e gidecek. Esad'ın ilk ve son Çin ziyareti yaklaşık 20 yıl önce gerçekleşmişti.
Çin, bu hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ağırlayacak. Suriye Devlet Başkanlığı, Esad'ın Çin lideri Şi Cinping tarafından davet edildiğini duyurdu.
Açıklamada, Esad'ın üst düzey yetkililerden oluşan bir Suriyeli heyetle birlikte perşembe günü Çin'e hareket edeceği belirtildi. Suriye Devlet Başkanlığı, Beşar Esad'a Çin ziyaretinde eşi Esma Esad'ın da eşlik edeceğini duyurdu.
Suriye'de Esad'a desteğini sürdüren, geçen mart ayında Suudi Arabistan ve İran arasındaki anlaşmaya arabuluculuk eden Çin'in, Suriye'nin onlarca milyar dolara mal olması beklenen yeniden inşasında da önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Suriye geçen yıl Çin'in gelişmekte olan bölgelerde altyapı projeleri gerçekleştirmek için hayata geçirdiği Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmıştı.
Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar ve Suriye'nin en büyük petrol sahalarını kontrol eden ABD nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Suriye'de yeniden inşa sürecinin bir an önce başlatılması, Rusya, Çin, Arap ülkeleri ve İran'ın da aralarında bulunduğu bir çok ülke tarafından da destekleniyor.

İlk ve son ziyaret 2004 yılında gerçekleşti

Esad'ın şu ana kadarki tek Çin ziyareti 2004 yılında gerçekleşti. ABD'nin Irak'ı işgalinden bir yıl sonra düzenlenen bu ziyaret, Washington'ın Şam üzerinde baskı kurmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşmesi ile ön plana çıkmıştı.

Ortadoğu'da düzelmeye başlayan ilişkiler

Suriye ve diğer Arap ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkiler, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yoğunlaşmıştı. Esad geçen mayıs ayında Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınmasından kısa süre sonra 22 üyeli bölgesel örgütün Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvesine katılmıştı. Esad son yıllarda Rusya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkelere de ziyaretlerde bulunmuştu.
Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kerkük kalesinin yakınındaki meydanda izinsiz protesto gösterisi ihbarı üzerine bölgeye polisi ve çevik kuvvet güçleri bölgeye sevk edildi. KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
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