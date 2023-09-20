https://sputniknews.com.tr/20230920/sinan-ogandan-araba-iddialarina-yanit-9-milyona-ve-hatta-8-milyona-satmaya-hazirim-1075633807.html

Sinan Oğan'dan ‘araba’ iddialarına yanıt: 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım

Sinan Oğan'dan ‘araba’ iddialarına yanıt: 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım

Gazeteci Deniz Zeyrek, Sinan Oğan'ın seçimlerden sonra 12 milyon TL'lik otomobile binmeye başladığını iddia etti. İddiayı reddeden Oğan, "Eğer bu araç Deniz... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T20:03+0300

2023-09-20T20:03+0300

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türkiye

deniz zeyrek

sinan oğan

ata ittifakı

araba

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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın arabasını seçimlerden sonra 12 milyon TL'lik otomobile binmeye başladığını öne sürdü.Ancak daha sonra konuya ilgili X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Zeyrek, özür dileyerek şunları yazdı:Zeyrek'in paylaşımını alıntılayan Oğan, "Gazeteci Deniz Zeyrek bize sorup doğrulama gereği duymadan yaptığı yanlış haberi düzeltmek durumunda kaldı. Bindiğim 2. el araç meclisteki bir çok CHP milletvekilinin aracından daha eskidir. Eğer bu araç Deniz beyin dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım. Aracın bozuk paçalarını değiştirme masraflarına rağmen pazarlık yapalım, aracı alayım diyen olursa daha aşağısına da satmaya hazırım. Ayrıca bu yanlış haber üzerinden bizi linçleyen siteler şimdi lütfen bu yanlışı düzeltsinler" dedi.Zeyrek ne demişti?Konuya bugünkü yazısında değinen Zeyrek, şunları yazmıştı:

https://sputniknews.com.tr/20230705/sinan-ogan-kilicdaroglu-beni-ikna-edemedi-1073184596.html

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deniz zeyrek, sinan oğan, ata ittifakı, araba