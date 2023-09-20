https://sputniknews.com.tr/20230920/sinan-ogandan-araba-iddialarina-yanit-9-milyona-ve-hatta-8-milyona-satmaya-hazirim-1075633807.html
Sinan Oğan'dan ‘araba’ iddialarına yanıt: 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım
Sinan Oğan'dan ‘araba’ iddialarına yanıt: 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım
Gazeteci Deniz Zeyrek, Sinan Oğan'ın seçimlerden sonra 12 milyon TL'lik otomobile binmeye başladığını iddia etti. İddiayı reddeden Oğan, "Eğer bu araç Deniz... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T20:03+0300
2023-09-20T20:03+0300
2023-09-20T20:04+0300
türkiye
deniz zeyrek
sinan oğan
ata ittifakı
araba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071677030_0:90:935:615_1920x0_80_0_0_a57c8a8e32e3ddfd14a1b611f46e281d.jpg
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın arabasını seçimlerden sonra 12 milyon TL'lik otomobile binmeye başladığını öne sürdü.Ancak daha sonra konuya ilgili X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Zeyrek, özür dileyerek şunları yazdı:Zeyrek'in paylaşımını alıntılayan Oğan, "Gazeteci Deniz Zeyrek bize sorup doğrulama gereği duymadan yaptığı yanlış haberi düzeltmek durumunda kaldı. Bindiğim 2. el araç meclisteki bir çok CHP milletvekilinin aracından daha eskidir. Eğer bu araç Deniz beyin dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım. Aracın bozuk paçalarını değiştirme masraflarına rağmen pazarlık yapalım, aracı alayım diyen olursa daha aşağısına da satmaya hazırım. Ayrıca bu yanlış haber üzerinden bizi linçleyen siteler şimdi lütfen bu yanlışı düzeltsinler" dedi.Zeyrek ne demişti?Konuya bugünkü yazısında değinen Zeyrek, şunları yazmıştı:
https://sputniknews.com.tr/20230705/sinan-ogan-kilicdaroglu-beni-ikna-edemedi-1073184596.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071677030_0:2:935:703_1920x0_80_0_0_75e6c275d0c203823f48fd6192e1fd83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deniz zeyrek, sinan oğan, ata ittifakı, araba
deniz zeyrek, sinan oğan, ata ittifakı, araba
Sinan Oğan'dan ‘araba’ iddialarına yanıt: 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım
20:03 20.09.2023 (güncellendi: 20:04 20.09.2023) Abone ol
Gazeteci Deniz Zeyrek, Sinan Oğan'ın seçimlerden sonra 12 milyon TL'lik otomobile binmeye başladığını iddia etti. İddiayı reddeden Oğan, "Eğer bu araç Deniz beyin dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım" dedi.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın arabasını seçimlerden sonra 12 milyon TL'lik otomobile binmeye başladığını öne sürdü.
Ancak daha sonra konuya ilgili X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Zeyrek, özür dileyerek şunları yazdı:
Sinan Oğan, bu sabah gönderdiği mesajda söz konusu otomobilin 2017 model ve 6 milyon lira değerinde olduğunu, seçimden önce sahip olduğu benzer fiyatta bir otomobilin yerine aldığını yazdı. Yazıyı yazarken aracın 2023 model olduğunu varsayarak kontrol etmiştim. 2023 model (Mercedes S400 d 4matic) otomobilin 12 milyon olduğunu tespit edince de kaynağımın söylediği rakamı doğru kabul etmiştim. Fiyat konusundaki hatamı düzeltir, özür dilerim.
Zeyrek'in paylaşımını alıntılayan Oğan, "Gazeteci Deniz Zeyrek bize sorup doğrulama gereği duymadan yaptığı yanlış haberi düzeltmek durumunda kaldı. Bindiğim 2. el araç meclisteki bir çok CHP milletvekilinin aracından daha eskidir. Eğer bu araç Deniz beyin dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım. Aracın bozuk paçalarını değiştirme masraflarına rağmen pazarlık yapalım, aracı alayım diyen olursa daha aşağısına da satmaya hazırım. Ayrıca bu yanlış haber üzerinden bizi linçleyen siteler şimdi lütfen bu yanlışı düzeltsinler" dedi.
Zeyrek ne demişti?
Konuya bugünkü yazısında değinen Zeyrek, şunları yazmıştı:
Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın bir mensubu olarak iktidara gelmeyi başardı. Ancak 7 Mayıs'ta TRT ekranında sıraladığı vaatler konusunda sus pus oldu. Aynı zamanda hemşerim olan yakın bir arkadaşım, geçenlerde 'Biliyor musun Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi. 12 Milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık' dedi. Ben gayet normal karşıladım. Mensubu olduğu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı göçmen konusunda yeniden 'mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz' noktasına gelmesine Oğan ya itiraz edecekti ya susacaktı. Demek ki susmayı tercih etti. Arkadaşım şöyle bir detay verdi: 'Sordum, ‘Iğdırlı bir galericinin arabası' dedi.'