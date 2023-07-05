Sinan Oğan: Kılıçdaroğlu beni ikna edemedi

"Sayın Kılıçdaroğlu ile biz görüştük. Sayın Erdoğan'la görüşmeden önce. Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu ile yemek yedik. O yemekte şunu sordum 'Parlamante çoğunluğu sizde değil, bu ülke krize girer, nasıl aşacaksınız?' Sayın Kılıçdaroğlu beni ikna edecek cevap veremedi. Parlamento çoğunluğunu alsaydı Millet İttifakı HDP'den bağımsız bir yapı oluşturabilirdi. Sen parlamento çoğunluğunu alamamışsın. Tek başına bu bile sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'ndaki genel başkanların tamamının istifa etmesi için yeterli sebeptir. Çoğunluğu alamıyorsanız şapkanızı önünüze koyun tez zamanda o koltukları başkalarına bırakın. Parlamentoyu alamamak beceriksizlik demek. Bizim faiz sebep, enflasyon sonuç politikasından vazgeçelip, küresel ekonomik sistemlerle uyumlu politikalara geçilmeseydi. Sayın Mehmet Şimşek'in gelmesi, sayın Merkez Bankası Başkanı gelmesi, Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye'nin güven telkin edeceği kadrolardır. Bu acı reçeteyi göğüslemek zorundayız, başka yolu yok. Şimdi yanlıştan dönüldü, doğru yola sapıldı. Bunun neticesini inşallah 1 sene içinde alacağız. İlk 6 ay biraz sıkıntılı geçecek. Ama daha sonra bu politikalar istikrarlı uygulamaya devam ederse neticeyi alacağız. Mısır'la biz niye hala kavgalıyız diyorduk, bakın bugün büyükelçi ataması yapıldı. Göçmen politikalarında bizim konuştuklarımız hayata geçiyor. Kaçakların bir an önce sığınmacıların bir takvim içerisinde geri gönderilmesi. Sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Dışişleri Bakanı da bunu ifade ediyor."