Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler, Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındı

Kurtulmuş'a çağrı yapıyorum. Cindoruk'un yazılarına bakabilir. Kurtulmuş'a çağrı yapıyorum. Cindoruk'un yazılarına bakabilir.

Düne kadar faizi artıramam diyen kişiye tükürdüğünü yalatmak da uluslararası tefecilerin görevi olmuştur. CHP olarak bunu sindiremiyoruz. Düne kadar faizi artıramam diyen kişiye tükürdüğünü yalatmak da uluslararası tefecilerin görevi olmuştur. CHP olarak bunu sindiremiyoruz.

CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bu hareket ezilenlerin, adalete susamışların yanında olmuştur. CHP, zulme karşı milyonları kapsayan çoğulcu bir duvardır. Demokrasi mücadelemizin tam ortasında CHP kadrolarının imzası vardır. Siyasi yaşamlarının hiçbir döneminde kişisel ikballerinin peşinde koşmamıştır. CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bu hareket ezilenlerin, adalete susamışların yanında olmuştur. CHP, zulme karşı milyonları kapsayan çoğulcu bir duvardır. Demokrasi mücadelemizin tam ortasında CHP kadrolarının imzası vardır. Siyasi yaşamlarının hiçbir döneminde kişisel ikballerinin peşinde koşmamıştır.

Bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler, Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındı. Onlar Hazine Bakanı'nı, MB Başkanı'nı tayin eder hale geldiler. Bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler, Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındı. Onlar Hazine Bakanı'nı, MB Başkanı'nı tayin eder hale geldiler.

Bizler 25 milyon insanla, çıkarsız, hakkın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduk. Büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Bizler 25 milyon insanla, çıkarsız, hakkın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduk. Büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz.