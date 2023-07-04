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Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler, Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındı
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler, Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler, Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındı" dedi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler, Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındı

14:01 04.07.2023 (güncellendi: 14:23 04.07.2023)
© AAKılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler, Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındı" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Kurtulmuş'a çağrı yapıyorum. Cindoruk'un yazılarına bakabilir.
Düne kadar faizi artıramam diyen kişiye tükürdüğünü yalatmak da uluslararası tefecilerin görevi olmuştur. CHP olarak bunu sindiremiyoruz.
CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bu hareket ezilenlerin, adalete susamışların yanında olmuştur. CHP, zulme karşı milyonları kapsayan çoğulcu bir duvardır. Demokrasi mücadelemizin tam ortasında CHP kadrolarının imzası vardır. Siyasi yaşamlarının hiçbir döneminde kişisel ikballerinin peşinde koşmamıştır.
Bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler, Batı'nın tefecileri tarafından teslim alındı. Onlar Hazine Bakanı'nı, MB Başkanı'nı tayin eder hale geldiler.
Bizler 25 milyon insanla, çıkarsız, hakkın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduk. Büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz.
25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana ait değildir. Bizler, yani hakkın yanında olanlar, insanların yaşam tarzını siyaset malzemesi yapmayan 25 milyon kişiyiz biz. Başarıyı tek başına üstlenmem ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman tek başıma karşınızda olurum çünkü 25 milyona dokundurtmam.
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