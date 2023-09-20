https://sputniknews.com.tr/20230920/si-davet-etti-putin-kabul-etti-ekim-ayinda-cine-gidecek-1075632364.html
Şi davet etti, Putin kabul etti: Ekim ayında Çin'e gidecek
Şi davet etti, Putin kabul etti: Ekim ayında Çin'e gidecek
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin lideri Şi Cinping'in Kuşak ve Yol Forumu'na katılma davetini kabul etti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T19:16+0300
2023-09-20T19:16+0300
2023-09-20T19:17+0300
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vladimir putin
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görüşme
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede Çin lideri Şi Cinping'in ekim ayında düzenlenecek Kuşak ve Yol Forumu'na katılma davetini kabul ettiğini söyledi.Putin, “Elbette, uluslararası bir marka haline gelen Kuşak ve Yol etkinliği kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın bu yıl ekim ayında Çin'i ziyaret etme davetini memnuniyetle kabul ettim” dedi.Moskova ve Pekin'in birçok konuda eşzamanlı hareket ettiğini vurgulayan Putin, “Bu Rusya ve Çin'in çıkarlarıyla tamamen örtüşüyor ve aynı zamanda geniş bir Avrasya alanı yaratma fikrirlerimizi de bütünleştiriyor” ifadelerini kullandı.Mart ayında Şi Cinping Rusya ziyareti sırasında Putin'i Çin'e davet etmişti. Ağustos ayında, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in sonbaharda yurtdışı gezileri planladığını teyit etmiş ancak ayrıntı vermemişti. İki ülke liderlerinin Kuşak ve Yol forumunda bir araya gelme planları, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev tarafından 19 Eylül’de duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230917/putini-animsayan-niinisto-bir-defasinda-lermontovun-siiri-hakkinda-yarim-saatten-fazla-konustu-1075539909.html
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Şi davet etti, Putin kabul etti: Ekim ayında Çin'e gidecek
19:16 20.09.2023 (güncellendi: 19:17 20.09.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin lideri Şi Cinping'in Kuşak ve Yol Forumu'na katılma davetini kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede Çin lideri Şi Cinping'in ekim ayında düzenlenecek Kuşak ve Yol Forumu'na katılma davetini kabul ettiğini söyledi.
Putin, “Elbette, uluslararası bir marka haline gelen Kuşak ve Yol etkinliği kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın bu yıl ekim ayında Çin'i ziyaret etme davetini memnuniyetle kabul ettim” dedi.
Moskova ve Pekin'in birçok konuda eşzamanlı hareket ettiğini vurgulayan Putin, “Bu Rusya ve Çin'in çıkarlarıyla tamamen örtüşüyor ve aynı zamanda geniş bir Avrasya alanı yaratma fikrirlerimizi de bütünleştiriyor” ifadelerini kullandı.
Mart ayında Şi Cinping Rusya ziyareti sırasında Putin'i Çin'e davet etmişti. Ağustos ayında, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in sonbaharda yurtdışı gezileri planladığını teyit etmiş ancak ayrıntı vermemişti. İki ülke liderlerinin Kuşak ve Yol forumunda bir araya gelme planları, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev tarafından 19 Eylül’de duyurulmuştu.