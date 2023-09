https://sputniknews.com.tr/20230917/putini-animsayan-niinisto-bir-defasinda-lermontovun-siiri-hakkinda-yarim-saatten-fazla-konustu-1075539909.html

Putin’i anımsayan Niinistö: Bir defasında Lermontov'un şiiri hakkında yarım saatten fazla konuştu

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in görüşmelerinden birinde kendisine Mihail Lermontov'un ‘Şairin Ölümü’ adlı şiirinden... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, New York Times'a demecinde Putin'in bir görüşmelerinde yarım saatten fazla kendisine Mihail Lermontov'un ‘Şairin Ölümü’ adlı şiirini yarım saatten fazla anlattığını anımsadı.Ukrayna’daki özel askeri harekattan önce yapılan görüşmelerde Putin’in toplantılara yoğunlaşmış ve iddialı olduğunu, çok geniş ve çeşitli bilgilerini ortaya koyduğunu ve ‘Rus kültürüne tutku ile bağlı’ olduğunu anlatan Niinistö, Rus liderle yaptıkları görüşmelerden birinde Putin'in Rus kültürü hakkındaki bilgisini test etmek istediğini ve kendisine Lermontov'un, Aleksandr Puşkin’in ölümüne adadığı şiirini sorduğunu anımsadı.Rus mevkidaşının bu konuda yarım saatten fazla konuştuğuna dikkat çeken Finlandiya lideri, Putin’in bu konuda her şeyi bildiğini vurgulayarak, “Bu onun için Rusya, bir bütün olarak Rusya idi” ifadelerini kullandı.

