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Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
09:32
3 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
09:47
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
10:15
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SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
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Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230917/putini-animsayan-niinisto-bir-defasinda-lermontovun-siiri-hakkinda-yarim-saatten-fazla-konustu-1075539909.html
Putin’i anımsayan Niinistö: Bir defasında Lermontov'un şiiri hakkında yarım saatten fazla konuştu
Putin’i anımsayan Niinistö: Bir defasında Lermontov'un şiiri hakkında yarım saatten fazla konuştu
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in görüşmelerinden birinde kendisine Mihail Lermontov'un ‘Şairin Ölümü’ adlı şiirinden... 17.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-17T17:35+0300
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ukrayna krizi
sauli niinistö
avrupa
finlandiya
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şiir
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, New York Times'a demecinde Putin'in bir görüşmelerinde yarım saatten fazla kendisine Mihail Lermontov'un ‘Şairin Ölümü’ adlı şiirini yarım saatten fazla anlattığını anımsadı.Ukrayna’daki özel askeri harekattan önce yapılan görüşmelerde Putin’in toplantılara yoğunlaşmış ve iddialı olduğunu, çok geniş ve çeşitli bilgilerini ortaya koyduğunu ve ‘Rus kültürüne tutku ile bağlı’ olduğunu anlatan Niinistö, Rus liderle yaptıkları görüşmelerden birinde Putin'in Rus kültürü hakkındaki bilgisini test etmek istediğini ve kendisine Lermontov'un, Aleksandr Puşkin’in ölümüne adadığı şiirini sorduğunu anımsadı.Rus mevkidaşının bu konuda yarım saatten fazla konuştuğuna dikkat çeken Finlandiya lideri, Putin’in bu konuda her şeyi bildiğini vurgulayarak, “Bu onun için Rusya, bir bütün olarak Rusya idi” ifadelerini kullandı.
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sauli niinistö, avrupa, finlandiya, vladimir putin, mihail lermontov, new york times, new york times, new york times, şiir, ukrayna, ukrayna krizi, aleksandr puşkin
sauli niinistö, avrupa, finlandiya, vladimir putin, mihail lermontov, new york times, new york times, new york times, şiir, ukrayna, ukrayna krizi, aleksandr puşkin

Putin’i anımsayan Niinistö: Bir defasında Lermontov'un şiiri hakkında yarım saatten fazla konuştu

17:35 17.09.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinFinlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rus mevkidaşı Vladimir Putin
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rus mevkidaşı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in görüşmelerinden birinde kendisine Mihail Lermontov'un ‘Şairin Ölümü’ adlı şiirinden yarım saatten fazla bahsettiğini itiraf etti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, New York Times'a demecinde Putin'in bir görüşmelerinde yarım saatten fazla kendisine Mihail Lermontov'un ‘Şairin Ölümü’ adlı şiirini yarım saatten fazla anlattığını anımsadı.
Ukrayna’daki özel askeri harekattan önce yapılan görüşmelerde Putin’in toplantılara yoğunlaşmış ve iddialı olduğunu, çok geniş ve çeşitli bilgilerini ortaya koyduğunu ve ‘Rus kültürüne tutku ile bağlı’ olduğunu anlatan Niinistö, Rus liderle yaptıkları görüşmelerden birinde Putin'in Rus kültürü hakkındaki bilgisini test etmek istediğini ve kendisine Lermontov'un, Aleksandr Puşkin’in ölümüne adadığı şiirini sorduğunu anımsadı.
Rus mevkidaşının bu konuda yarım saatten fazla konuştuğuna dikkat çeken Finlandiya lideri, Putin’in bu konuda her şeyi bildiğini vurgulayarak, “Bu onun için Rusya, bir bütün olarak Rusya idi” ifadelerini kullandı.
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