https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-savunma-bakanligi-karabagda-acilan-ates-sonucu-rus-baris-gucu-askerleri-oldu-1075632682.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus barış gücü askerleri öldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus barış gücü askerleri öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinden askerlerin bulunduğu bir araca hafif silahlarla ateş açıldığını, saldırı sonucu... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T19:33+0300
2023-09-20T19:33+0300
2023-09-20T19:33+0300
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rusya savunma bakanlığı
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
rus barış gücü
azerbaycan
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinden askerlerin bulunduğu bir araca hafif silahlarla ateş açıldığı, saldırı sonucu otomobilin içindeki askerlerin öldüğü belirtildi.Açıklamada, “20 Eylül tarihinde Rus barış gücü birliğinin Canyatağı köyü bölgesindeki gözlem noktasından döndüğü sırada Rus askeri personelinin bulunduğu otomobile hafif silahlarla ateş açıldı. Saldırı sonucunda otomobilin içinde bulunan Rus askerler öldü” ifadelerine yer verildi.Bakanlık ayrıca ‘olay ile ilgili tüm ayrıntıların açıklığa kavuşturulması için Rusya ve Azerbaycan’dan soruşturma makamları temsilcilerinin olay yerinde çalıştığı’ bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/peskov-karabagda-etnik-temizlikten-bahsetmek-icin-hicbir-gerekce-yok-1075631314.html
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rusya savunma bakanlığı, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, rus barış gücü, azerbaycan
rusya savunma bakanlığı, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, rus barış gücü, azerbaycan
Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus barış gücü askerleri öldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinden askerlerin bulunduğu bir araca hafif silahlarla ateş açıldığını, saldırı sonucu askerlerin öldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinden askerlerin bulunduğu bir araca hafif silahlarla ateş açıldığı, saldırı sonucu otomobilin içindeki askerlerin öldüğü belirtildi.
Açıklamada, “20 Eylül tarihinde Rus barış gücü birliğinin Canyatağı köyü bölgesindeki gözlem noktasından döndüğü sırada Rus askeri personelinin bulunduğu otomobile hafif silahlarla ateş açıldı. Saldırı sonucunda otomobilin içinde bulunan Rus askerler öldü” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık ayrıca ‘olay ile ilgili tüm ayrıntıların açıklığa kavuşturulması için Rusya ve Azerbaycan’dan soruşturma makamları temsilcilerinin olay yerinde çalıştığı’ bilgisini verdi.