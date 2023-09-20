https://sputniknews.com.tr/20230920/rusya-savunma-bakanligi-karabagda-acilan-ates-sonucu-rus-baris-gucu-askerleri-oldu-1075632682.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus barış gücü askerleri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus barış gücü askerleri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinden askerlerin bulunduğu bir araca hafif silahlarla ateş açıldığını, saldırı sonucu... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T19:33+0300

2023-09-20T19:33+0300

2023-09-20T19:33+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinden askerlerin bulunduğu bir araca hafif silahlarla ateş açıldığı, saldırı sonucu otomobilin içindeki askerlerin öldüğü belirtildi.Açıklamada, “20 Eylül tarihinde Rus barış gücü birliğinin Canyatağı köyü bölgesindeki gözlem noktasından döndüğü sırada Rus askeri personelinin bulunduğu otomobile hafif silahlarla ateş açıldı. Saldırı sonucunda otomobilin içinde bulunan Rus askerler öldü” ifadelerine yer verildi.Bakanlık ayrıca ‘olay ile ilgili tüm ayrıntıların açıklığa kavuşturulması için Rusya ve Azerbaycan’dan soruşturma makamları temsilcilerinin olay yerinde çalıştığı’ bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/peskov-karabagda-etnik-temizlikten-bahsetmek-icin-hicbir-gerekce-yok-1075631314.html

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rusya savunma bakanlığı, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, rus barış gücü, azerbaycan