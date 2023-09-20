https://sputniknews.com.tr/20230920/peskov-karabagda-etnik-temizlikten-bahsetmek-icin-hicbir-gerekce-yok-1075631314.html

Peskov: Karabağ'da etnik temizlikten bahsetmek için hiçbir gerekçe yok

Peskov: Karabağ'da etnik temizlikten bahsetmek için hiçbir gerekçe yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, Karabağ'da etnik temizlik hakkında konuşmak için hiçbir neden olmadığını vurguladı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T19:04+0300

2023-09-20T19:04+0300

2023-09-20T19:04+0300

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dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

dağlık karabağ

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Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'da etnik temizlikten bahsetmek için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi.Peskov Rus televizyonu Kanal 1'e verdiği röportajda buna ek olarak, ‘Şu an için etnik temizlikten bahsetmek için muhtemelen bir neden yok. Bunun için doğrudan temaslarımız var ve bu temaslar sırasında olası endişelerimizi iletiyoruz’ dedi ve ekledi:Açıklamalarına devam eden Peskov, Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki durumu çok yakından takip ettiğini, Moskova'nın Bakü'den hedeflerin sadece askeri tesisler olduğuna ve sivil hedeflere yönelik operasyon yapılmadığına dair açıklamalar işittiğini ve durumun böyle olmasını umduğunu dile getirdi. Peskov tüm bunlara ek olarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın iç meselesi olduğunun da altını çizdi. Konuşmasında Rus tarafının Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusunun tüm haklarının ve güvenliğinin sağlanması gerektiğine inandığını söyledi.

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erivan

karabağ

dağlık karabağ

dağlık karabağ

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