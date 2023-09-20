https://sputniknews.com.tr/20230920/peskov-karabagda-etnik-temizlikten-bahsetmek-icin-hicbir-gerekce-yok-1075631314.html
Peskov: Karabağ'da etnik temizlikten bahsetmek için hiçbir gerekçe yok
Peskov: Karabağ'da etnik temizlikten bahsetmek için hiçbir gerekçe yok
Kremlin Sözcüsü Peskov, Karabağ'da etnik temizlik hakkında konuşmak için hiçbir neden olmadığını vurguladı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T19:04+0300
2023-09-20T19:04+0300
2023-09-20T19:04+0300
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dmitriy peskov
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dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
dağlık karabağ
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Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'da etnik temizlikten bahsetmek için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi.Peskov Rus televizyonu Kanal 1'e verdiği röportajda buna ek olarak, ‘Şu an için etnik temizlikten bahsetmek için muhtemelen bir neden yok. Bunun için doğrudan temaslarımız var ve bu temaslar sırasında olası endişelerimizi iletiyoruz’ dedi ve ekledi:Açıklamalarına devam eden Peskov, Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki durumu çok yakından takip ettiğini, Moskova'nın Bakü'den hedeflerin sadece askeri tesisler olduğuna ve sivil hedeflere yönelik operasyon yapılmadığına dair açıklamalar işittiğini ve durumun böyle olmasını umduğunu dile getirdi. Peskov tüm bunlara ek olarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın iç meselesi olduğunun da altını çizdi. Konuşmasında Rus tarafının Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusunun tüm haklarının ve güvenliğinin sağlanması gerektiğine inandığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/hikmet-haciyev-karabagdaki-ermenilerin-yeniden-entegrasyonu-icin-planin-hazir-1075627792.html
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ermenistan
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dağlık karabağ
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dmitriy peskov, azerbaycan, bakü, ermenistan, erivan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, karabağ sorunu, etnik temizlik
dmitriy peskov, azerbaycan, bakü, ermenistan, erivan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, karabağ sorunu, etnik temizlik
Peskov: Karabağ'da etnik temizlikten bahsetmek için hiçbir gerekçe yok
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Karabağ'da etnik temizlik hakkında konuşmak için hiçbir neden olmadığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'da etnik temizlikten bahsetmek için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi.
Peskov Rus televizyonu Kanal 1'e verdiği röportajda buna ek olarak, ‘Şu an için etnik temizlikten bahsetmek için muhtemelen bir neden yok. Bunun için doğrudan temaslarımız var ve bu temaslar sırasında olası endişelerimizi iletiyoruz’ dedi ve ekledi:
Durumu çok yakından izliyoruz.
Açıklamalarına devam eden Peskov, Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki durumu çok yakından takip ettiğini, Moskova'nın Bakü'den hedeflerin sadece askeri tesisler olduğuna ve sivil hedeflere yönelik operasyon yapılmadığına dair açıklamalar işittiğini ve durumun böyle olmasını umduğunu dile getirdi.
Peskov tüm bunlara ek olarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın iç meselesi olduğunun da altını çizdi. Konuşmasında Rus tarafının Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusunun tüm haklarının ve güvenliğinin sağlanması gerektiğine inandığını söyledi.