https://sputniknews.com.tr/20230920/rus-senator-kosacev-abdyi-karabagdaki-durumu-kotulestirmekle-sucladi-1075617548.html
Rus Senatör Kosaçev ABD'yi Karabağ'daki durumu kötüleştirmekle suçladı
Rus Senatör Kosaçev ABD'yi Karabağ'daki durumu kötüleştirmekle suçladı
Rus senatör Kosaçev, Karabağ'daki gerilimi ABD'nin ülkelerin içişlerine müdahalesinin bir sonucu olarak nitelendirdi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T12:48+0300
2023-09-20T12:48+0300
2023-09-20T12:48+0300
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dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
dağlık karabağ
karabağ sorunu
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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaları Telegram kanalından yaptığı açıklama ile değerlendirdi.Kosaçev telegram kanalında yaptığı açıklamada: “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlik ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın BM platformundaki 'kostümlü maskaralığı', ABD'nin başını çektiği Batılı ülkelerin diğer ülkelerin içişlerine sorumsuzca müdahalesinin nihai bir sonucudur” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230920/kremlin-moskova-ermenistanin-karabagla-ilgili-serzenislerini-kabul-etmiyor-1075619204.html
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konstantin kosaçev, duma, azerbaycan, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, karabağ sorunu, abd, amerika birleşik devletleri
konstantin kosaçev, duma, azerbaycan, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, karabağ sorunu, abd, amerika birleşik devletleri
Rus Senatör Kosaçev ABD'yi Karabağ'daki durumu kötüleştirmekle suçladı
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Rus senatör Kosaçev, Karabağ'daki gerilimi ABD'nin ülkelerin içişlerine müdahalesinin bir sonucu olarak nitelendirdi.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaları Telegram kanalından yaptığı açıklama ile değerlendirdi.
Kosaçev telegram kanalında yaptığı açıklamada: “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlik ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın BM platformundaki 'kostümlü maskaralığı', ABD'nin başını çektiği Batılı ülkelerin diğer ülkelerin içişlerine sorumsuzca müdahalesinin nihai bir sonucudur” açıklamasında bulundu.