https://sputniknews.com.tr/20230920/rus-senator-kosacev-abdyi-karabagdaki-durumu-kotulestirmekle-sucladi-1075617548.html

Rus Senatör Kosaçev ABD'yi Karabağ'daki durumu kötüleştirmekle suçladı

Rus Senatör Kosaçev ABD'yi Karabağ'daki durumu kötüleştirmekle suçladı

Rus senatör Kosaçev, Karabağ'daki gerilimi ABD'nin ülkelerin içişlerine müdahalesinin bir sonucu olarak nitelendirdi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T12:48+0300

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dünya

konstantin kosaçev

duma

azerbaycan

ermenistan

karabağ

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

dağlık karabağ

karabağ sorunu

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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaları Telegram kanalından yaptığı açıklama ile değerlendirdi.Kosaçev telegram kanalında yaptığı açıklamada: “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlik ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın BM platformundaki 'kostümlü maskaralığı', ABD'nin başını çektiği Batılı ülkelerin diğer ülkelerin içişlerine sorumsuzca müdahalesinin nihai bir sonucudur” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230920/kremlin-moskova-ermenistanin-karabagla-ilgili-serzenislerini-kabul-etmiyor-1075619204.html

azerbaycan

ermenistan

karabağ

dağlık karabağ

dağlık karabağ

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