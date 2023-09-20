https://sputniknews.com.tr/20230920/rus-hava-savunma-gucleri-sivastopole-fuze-saldirisini-puskurttu-1075624171.html

Rus hava savunma güçleri Sivastopol’e füze saldırısını püskürttü

Rus hava savunma güçleri Sivastopol’e füze saldırısını püskürttü

Sivastopol Valisi Mihail Razvozjaev, Rus hava savunma güçlerinin Sivastopol kentine düzenlenen füze saldırısını püskürttüğünü belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T15:49+0300

2023-09-20T15:49+0300

2023-09-20T15:49+0300

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Sivastopol Valisi Mihail Razvozjaev, Telegram hesabından yaptığı ilk paylaşımda önce Sivastopol kenti yakınlarında iki insansız hava aracının vurulduğunu bildirdi.Razvozjaev, ikinci paylaşımda, “Güncellenen bilgilere göre, hava savunma güçlerimiz Sivastopol’e yönelik füze saldırısını püskürttü. Artık şehirde her şey sakin” ifadesini kullandı.Vali, vurulan füze parçalarının yol açtığı olası hasara ve yaralılara ilişkin bilgileri incelemeye devam ettiklerini yazdı.

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