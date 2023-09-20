https://sputniknews.com.tr/20230920/rus-hava-savunma-gucleri-sivastopole-fuze-saldirisini-puskurttu-1075624171.html
Rus hava savunma güçleri Sivastopol’e füze saldırısını püskürttü
Rus hava savunma güçleri Sivastopol’e füze saldırısını püskürttü
Sivastopol Valisi Mihail Razvozjaev, Rus hava savunma güçlerinin Sivastopol kentine düzenlenen füze saldırısını püskürttüğünü belirtti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T15:49+0300
2023-09-20T15:49+0300
2023-09-20T15:49+0300
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füze
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Sivastopol Valisi Mihail Razvozjaev, Telegram hesabından yaptığı ilk paylaşımda önce Sivastopol kenti yakınlarında iki insansız hava aracının vurulduğunu bildirdi.Razvozjaev, ikinci paylaşımda, “Güncellenen bilgilere göre, hava savunma güçlerimiz Sivastopol’e yönelik füze saldırısını püskürttü. Artık şehirde her şey sakin” ifadesini kullandı.Vali, vurulan füze parçalarının yol açtığı olası hasara ve yaralılara ilişkin bilgileri incelemeye devam ettiklerini yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230920/peskov-biden-onundeki-secimlere-odaklansa-iyi-olur-hicbir-zaman-putin-kadar-destek-gormedi-1075624383.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, sivastopol, ukrayna, ukrayna krizi, füze
Rus hava savunma güçleri Sivastopol’e füze saldırısını püskürttü
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Sivastopol Valisi Mihail Razvozjaev, Rus hava savunma güçlerinin Sivastopol kentine düzenlenen füze saldırısını püskürttüğünü belirtti.
Sivastopol Valisi Mihail Razvozjaev, Telegram hesabından yaptığı ilk paylaşımda önce Sivastopol kenti yakınlarında iki insansız hava aracının vurulduğunu bildirdi.
Razvozjaev, ikinci paylaşımda, “Güncellenen bilgilere göre, hava savunma güçlerimiz Sivastopol’e yönelik füze saldırısını püskürttü. Artık şehirde her şey sakin” ifadesini kullandı.
Vali, vurulan füze parçalarının yol açtığı olası hasara ve yaralılara ilişkin bilgileri incelemeye devam ettiklerini yazdı.