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https://sputniknews.com.tr/20230920/peskov-biden-onundeki-secimlere-odaklansa-iyi-olur-hicbir-zaman-putin-kadar-destek-gormedi-1075624383.html
Peskov: Biden önündeki seçimlere odaklansa iyi olur, hiçbir zaman Putin kadar destek görmedi
Peskov: Biden önündeki seçimlere odaklansa iyi olur, hiçbir zaman Putin kadar destek görmedi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın hiçbir zaman seçmenlerden Rus mevkidaşı Vladimir Putin kadar destek almadığına dikkat çekerek önünde... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarına ABD Başkanı Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e ‘diktatör’ diyerek yeniden hakaret etmeye çalışması ile ilgili haberleri yorumladı.Biden’ın açıklamalarını yorumlayan Peskov, “Başkan Biden, bir politikacı olarak tüm kariyeri boyunca hiçbir zaman Başkan Putin ile aynı düzeyde destek elde edemedi. Özellikle önünde çok ama çok zor seçimler olduğu için çabalarını yöneltmesi gereken şey bu olabilir. ABD'nin şu anda seçim platformunu istenmeyen rakiplerden aktif bir şekilde temizlediğini anlıyoruz. Bizim ise kendi sorunlarımız var ve biz onlarla ilgileneceğiz” ifadelerini kullandı.Peskov, Biden’a nasıl yanıt verilebileceği sorusu karşısında, “Biliyorsunuz ki Başkan asla bu seviyeye, meslektaşlarına kişisel hakaretler seviyesine alçalmıyor. Onun bu üsluptaki ifade ve açıklamalarla ilgili elbette ki kişisel bir görüşü var. Fakat bir kez daha tekrar ediyorum, bu seviyeye kadar asla alçalmadı ve alçalmayacak” yanıtını verdi.Polonya-Ukrayna anlaşmazlığı hakkında: Avrupalılar Kiev'in tavrını giderek daha az beğenecekPolonya’nın kendi çiftçilerinin ve tarım çalışanlarının çıkarlarını korumak üzere Ukrayna’dan yoğunlaşan tahıl sevkiyatına geçici yasak getirmesi ile Kiev ile Varşova arasında meydana gelen anlaşmazlık süreci ile ilgili düşünceleri sorulan Peskov, şunları söyledi:Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün St. Petersburg’da Rusya ziyareti devam eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geleceği bilgisini veren Peskov, Rus liderin Çin seyahati ile ilgili hazırlık çalışmalarının sürdüğünü, Kremlin’in seyahat tarihleri konusunda önceden bilgi vereceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230920/putin-karabagdaki-sorunun-bariscil-bir-sekilde-halledilmesini-umdugunu-belirtti-1075623360.html
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rusya, dmitriy peskov, dimitri peskov, vladimir putin, joe biden, wang yi, kiev, varşova, polonya

Peskov: Biden önündeki seçimlere odaklansa iyi olur, hiçbir zaman Putin kadar destek görmedi

15:45 20.09.2023
© Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın hiçbir zaman seçmenlerden Rus mevkidaşı Vladimir Putin kadar destek almadığına dikkat çekerek önünde zor bir seçim olduğu için Biden’a bu sürece odaklanmasını önerdi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarına ABD Başkanı Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e ‘diktatör’ diyerek yeniden hakaret etmeye çalışması ile ilgili haberleri yorumladı.
Biden’ın açıklamalarını yorumlayan Peskov, “Başkan Biden, bir politikacı olarak tüm kariyeri boyunca hiçbir zaman Başkan Putin ile aynı düzeyde destek elde edemedi. Özellikle önünde çok ama çok zor seçimler olduğu için çabalarını yöneltmesi gereken şey bu olabilir. ABD'nin şu anda seçim platformunu istenmeyen rakiplerden aktif bir şekilde temizlediğini anlıyoruz. Bizim ise kendi sorunlarımız var ve biz onlarla ilgileneceğiz” ifadelerini kullandı.
'Rusya Devlet Başkanı asla kişisel hakaretlere kadar alçalacak biri değildir’
Peskov, Biden’a nasıl yanıt verilebileceği sorusu karşısında, “Biliyorsunuz ki Başkan asla bu seviyeye, meslektaşlarına kişisel hakaretler seviyesine alçalmıyor. Onun bu üsluptaki ifade ve açıklamalarla ilgili elbette ki kişisel bir görüşü var. Fakat bir kez daha tekrar ediyorum, bu seviyeye kadar asla alçalmadı ve alçalmayacak” yanıtını verdi.
Polonya-Ukrayna anlaşmazlığı hakkında: Avrupalılar Kiev'in tavrını giderek daha az beğenecek
Polonya’nın kendi çiftçilerinin ve tarım çalışanlarının çıkarlarını korumak üzere Ukrayna’dan yoğunlaşan tahıl sevkiyatına geçici yasak getirmesi ile Kiev ile Varşova arasında meydana gelen anlaşmazlık süreci ile ilgili düşünceleri sorulan Peskov, şunları söyledi:

“Elbette ki bunun ne ilk ne de son ihtilaf olduğu ortada, bu ihtilafların sayısı azalmayıp giderek artacak. Ukrayna rejimi elbette kendisine has tavrı ortaya koymaya devam edecek. Avrupalılar hatta Polonyalılar ve Baltık ülkeleri gibi kudurmuş olanlar bile bundan giderek daha az hoşlanacak. Bütün bu ihtilafların devamı önümüzde. Tüm bunları yakından izliyoruz.”

Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün St. Petersburg’da Rusya ziyareti devam eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geleceği bilgisini veren Peskov, Rus liderin Çin seyahati ile ilgili hazırlık çalışmalarının sürdüğünü, Kremlin’in seyahat tarihleri konusunda önceden bilgi vereceğini ifade etti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
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