https://sputniknews.com.tr/20230920/istanbulda-kimyasal-madde-panigi-agir-ve-taninmayan-bir-koku-1075622171.html
İstanbul'da 'kimyasal' madde paniği: 'Ağır ve tanınmayan bir koku'
İstanbul'da 'kimyasal' madde paniği: 'Ağır ve tanınmayan bir koku'
Sultanbeyli’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa ve dereye dökülen kimyasal madde nedeniyle yayılan koku, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T13:45+0300
2023-09-20T13:45+0300
2023-09-20T13:45+0300
türkiye
istanbul
kimyasal
kimyasal atık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075622273_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1238d5bc4ab36896df25e1de266e9391.jpg
İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yaklaşık 2 gün önce yol kenarında bulunan rögar kuyusuna kimyasal madde döküldü. Kuyudan yola taşan madde yol kenarındaki dereye de aktı. Madde nedeniyle çevreye yayılan kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Asidik madde olduğu tespit edildiOlay yerine aynı zamanda itfaiyenin ‘tehlikeli madde müdahale aracı’ ile AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından özel cihazlar ile yapılan incelemede, PH değerleri ölçülen maddenin asidik bir madde olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından yolda bulunan madde, itfaiye tarafından tazyikli su sıkılarak temizlendi.Olay hakkında konuşan Destegül Mercan, “Dün ve bugün koku vardı. Tanınmayan bir kokuydu, çok kötüydü. Bilinmeyen bir koku. Şimdiye kadar almadığım bir koku. Dün fark ettim, rahatsız edici. İnşallah temizlerler” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230914/pendikte-bidondan-sizan-sivi-nedeniyle-cadde-trafige-kapatildi-1075476291.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/14/1075622273_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_a9da03d550ea287dad680e48962e321e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kimyasal, kimyasal atık
istanbul, kimyasal, kimyasal atık
İstanbul'da 'kimyasal' madde paniği: 'Ağır ve tanınmayan bir koku'
Abone ol
Sultanbeyli’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa ve dereye dökülen kimyasal madde nedeniyle yayılan koku, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.
İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yaklaşık 2 gün önce yol kenarında bulunan rögar kuyusuna kimyasal madde döküldü.
Kuyudan yola taşan madde yol kenarındaki dereye de aktı. Madde nedeniyle çevreye yayılan kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asidik madde olduğu tespit edildi
Olay yerine aynı zamanda itfaiyenin ‘tehlikeli madde müdahale aracı’ ile AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından özel cihazlar ile yapılan incelemede, PH değerleri ölçülen maddenin asidik bir madde olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından yolda bulunan madde, itfaiye tarafından tazyikli su sıkılarak temizlendi.
Olay hakkında konuşan Destegül Mercan, “Dün ve bugün koku vardı. Tanınmayan bir kokuydu, çok kötüydü. Bilinmeyen bir koku. Şimdiye kadar almadığım bir koku. Dün fark ettim, rahatsız edici. İnşallah temizlerler” dedi.