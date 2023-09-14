https://sputniknews.com.tr/20230914/pendikte-bidondan-sizan-sivi-nedeniyle-cadde-trafige-kapatildi-1075476291.html

Pendik'te bidondan sızan sıvı nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

Pendik'te bidondan sızan sıvı nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

Pendik'te Mimar Sinan Caddesi'nde refüje bırakılan bidondan akan tuz ruhu içerikli kimyasal sıvı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T17:29+0300

2023-09-14T17:29+0300

2023-09-14T17:29+0300

türkiye

pendik

kimyasal

kimyasal sızıntı

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Pendik'te refüje bırakılan bidondan sıvı aktığını görenler durumu polise bildirdi.Olay yerine ulaşan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, söz konusu bidondan akan sıvının temizlenmesi için olay yerine itfaiyeye ait tehlikeli madde müdahale aracı gönderildi.Bu sırada bidondan akan sıvıdan yayılan keskin koku nedeniyle maske takan polis ekipleri, sürücülere de araçlarının camlarını kapatmaları yönünde uyarıda bulundu.Özel kıyafetlerini giyen ekipler, refüjdeki bidonu alarak yola yayılan sıvıyı temizledi.İncelemede, bidondan sızan sıvının, donmuş betonu açmak için kullanılan tuz ruhu içerikli kimyasal madde olduğu tespit edildi.Ekiplerin çalışmasının tardından trafik akışı normale döndü.

türkiye

pendik

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pendik, kimyasal, kimyasal sızıntı