https://sputniknews.com.tr/20230914/pendikte-bidondan-sizan-sivi-nedeniyle-cadde-trafige-kapatildi-1075476291.html
Pendik'te bidondan sızan sıvı nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Pendik'te bidondan sızan sıvı nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Pendik'te Mimar Sinan Caddesi'nde refüje bırakılan bidondan akan tuz ruhu içerikli kimyasal sıvı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T17:29+0300
2023-09-14T17:29+0300
2023-09-14T17:29+0300
türkiye
pendik
kimyasal
kimyasal sızıntı
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Pendik'te refüje bırakılan bidondan sıvı aktığını görenler durumu polise bildirdi.Olay yerine ulaşan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, söz konusu bidondan akan sıvının temizlenmesi için olay yerine itfaiyeye ait tehlikeli madde müdahale aracı gönderildi.Bu sırada bidondan akan sıvıdan yayılan keskin koku nedeniyle maske takan polis ekipleri, sürücülere de araçlarının camlarını kapatmaları yönünde uyarıda bulundu.Özel kıyafetlerini giyen ekipler, refüjdeki bidonu alarak yola yayılan sıvıyı temizledi.İncelemede, bidondan sızan sıvının, donmuş betonu açmak için kullanılan tuz ruhu içerikli kimyasal madde olduğu tespit edildi.Ekiplerin çalışmasının tardından trafik akışı normale döndü.
türkiye
pendik
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
pendik, kimyasal, kimyasal sızıntı
pendik, kimyasal, kimyasal sızıntı
Pendik'te bidondan sızan sıvı nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
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Pendik'te Mimar Sinan Caddesi'nde refüje bırakılan bidondan akan tuz ruhu içerikli kimyasal sıvı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Pendik'te refüje bırakılan bidondan sıvı aktığını görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine ulaşan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, söz konusu bidondan akan sıvının temizlenmesi için olay yerine itfaiyeye ait tehlikeli madde müdahale aracı gönderildi.
Bu sırada bidondan akan sıvıdan yayılan keskin koku nedeniyle maske takan polis ekipleri, sürücülere de araçlarının camlarını kapatmaları yönünde uyarıda bulundu.
Özel kıyafetlerini giyen ekipler, refüjdeki bidonu alarak yola yayılan sıvıyı temizledi.
İncelemede, bidondan sızan sıvının, donmuş betonu açmak için kullanılan tuz ruhu içerikli kimyasal madde olduğu tespit edildi.
Ekiplerin çalışmasının tardından trafik akışı normale döndü.