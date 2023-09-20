https://sputniknews.com.tr/20230920/cami-tuvaletinde-7-milyon-liralik-cek-buldu-polise-teslim-etti--1075637364.html

Cami tuvaletinde 7 milyon liralık çek buldu, polise teslim etti

Cami tuvaletinde 7 milyon liralık çek buldu, polise teslim etti

Antalya'da Serik Belediyesi'nde görev yapan Hasan Ateş, cami tuvaletinde bulduğu bir zarf içinde 7 milyon TL değerindeki çeki polis ekiplerine teslim etti. 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T22:42+0300

2023-09-20T22:42+0300

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türkiye

çek

antalya

temizlikçi

cami

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Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 50 yaşındaki Hasan Ateş, cami tuvaletinde bir zarf içinde 7 milyon TL değerinde çek buldu. Çeki sahibine ulaştırmak isteyen Ateş, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri ise Alanya’da yer alan bir firmaya ait olduğu öğrenilen çeki, sahibine ulaştırmak için araştırma başlattı. Hasan Ateş, cami tuvaletine girdiğinde yerde bir zarf bulduğunu aktararak, "Zarfın içinde çek vardı. Zarfı önce oradaki görevliye, daha sonra ondan alarak akşam polise teslim ettim. Benim okumam yazmam yok ama bana söylediklerine göre çek 7 milyon liraymış. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Zarfın sahibi tuvalette düşürmüş. Polise teslim ettim. Çeki teslim ettiğim için çok mutluyum. Ailemizden böyle gördük. Haramda gözümüz yok. 6 yıldır belediyenin temizlik işlerinde çalışıyorum" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230920/malatyada-dunyanin-en-zehirli-orumceklerinden-biri-goruldu-1075634332.html

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