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https://sputniknews.com.tr/20230920/btkdan-internet-ve-tv-abonelikleri-icin-karar-1075618335.html
BTK'dan internet ve TV abonelikleri için karar
BTK'dan internet ve TV abonelikleri için karar
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle, yeni abonelik işlemlerinde talebin kişinin bilgisi dahilinde olduğu teyit... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T11:48+0300
2023-09-20T11:48+0300
türkiye
btk
internet
abonelik
tv
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BTK tarafından tüketicilerin talebi olmaksızın gerçekleştirilen aramalarla tesis edilen yeni abonelikler dolayısıyla oluşan mağduriyetin önlenmesi amacıyla düzenleme yapıldı.Düzenlemeyle, elektronik haberleşme hizmeti almak isteyen tüketicilerin yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde şeffaf şekilde bilgilendirilmesi ve abonelik taleplerinin teyit edilmesi amacıyla "İnternet/TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Bireysel Yeni Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit İşlemleri Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar" BTK kararıyla kabul edildi.6 ay süre verilecekResmi Gazete'de yayımlanmasının ardından söz konusu usul ve esasların yürürlüğe girmesi için işletmelere gerekli düzenlemeleri yapmaları amacıyla 6 ay süre verilecek. Yeni abonelik işlemlerinde, abonelik talebinin kişinin bilgisi dahilinde olduğu teyit edilecek ve teyit alınmadan abonelik başlatılamayacak.Hizmete ilişkin herhangi bir yöntemle abonelik talebinin oluşturulduğu durumlarda, ilk olarak tüketici, işletmecinin müşteri hizmetleri vasıtasıyla aranacak ve kendisinden işletmecinin sunacağı internet veya TV hizmeti için pazarlama, tanıtım amaçlı aranıp aranmadığı veya kendisine kısa mesaj gönderilip gönderilmediği sesli olarak sorulacak veya tuşlama yapılması istenerek teyit alınacak.Doğrulanamıyorsa abonelik talebi işleme konulmayacakTüketiciye daha önce işletmecinin yetkili kanalları tarafından söz konusu hizmete ilişkin olarak tanıtım amaçlı arama yapıldığı işletmeci tarafından doğrulanabiliyorsa abonelik talebi işleme konulacak, doğrulanamıyorsa abonelik talebi işleme konulmayacak. Tüketicinin daha önce aranmadığı durumda ise abonelik talebi doğrudan işleme konulmayacak.Abonelik talebinin işleme konulduğu durumda aynı aramada talep edilen hizmete yönelik hizmet türü, hizmet niteliği, ücret ve fesih durumunda ödenecek ücretler, hizmetin başka bir işletmeci ile ortak sunulan bir hizmet olmadığı, başvuru kapsamında yeni bir abonelik başlatılacağı, hizmet alındığı sürece ayrıca faturalama yapılacağı, yapılacak yeni abonelikle varsa diğer aboneliklerin iptal edilmiş olmayacağı gibi hususlarda tüketiciye bilgilendirme yapılacak.Söz konusu bilgilendirmenin ardından abonelik tesisi sürecinin başlatılmasına yönelik tüketiciden sesli olarak veya tuşlama yapması talep edilerek onay alınacak.Teyit alma süreci tekrarlanacakTüketicinin karar vermek için süre talep etmesi halinde sonraki süreçte işletmeci tarafından yeniden arama yapılarak bilgilendirme ve teyit alma süreci tekrarlanacak.Yeni abonelik talebi kapsamında teyit aramasının yapılmaması, tüketicinin teyit aramasına yanıt vermemesi, teyit aramasında bilgilendirmelerin yapılmaması veya tüketici tarafından onay verilmemesi durumlarında yeni abonelik tesisi süreci başlatılmayacak.Düzenlemeyle kişilerin telefonla aranma başta olmak üzere yanlış, yanıltıcı ve/veya eksik bilgi verilerek yeni abonelik yapılması dolayısıyla ortaya çıkan mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230920/deodorantin-kapagi-basili-kaldi-canindan-oluyordu-aracta-patlama-meydana-geldi-1075617285.html
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btk, internet, abonelik, tv
btk, internet, abonelik, tv

BTK'dan internet ve TV abonelikleri için karar

11:48 20.09.2023
© AAbilgisayar kullanımı
bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
© AA
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle, yeni abonelik işlemlerinde talebin kişinin bilgisi dahilinde olduğu teyit edilmeden abonelik başlatılamayacak.
BTK tarafından tüketicilerin talebi olmaksızın gerçekleştirilen aramalarla tesis edilen yeni abonelikler dolayısıyla oluşan mağduriyetin önlenmesi amacıyla düzenleme yapıldı.
Düzenlemeyle, elektronik haberleşme hizmeti almak isteyen tüketicilerin yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde şeffaf şekilde bilgilendirilmesi ve abonelik taleplerinin teyit edilmesi amacıyla "İnternet/TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Bireysel Yeni Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit İşlemleri Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar" BTK kararıyla kabul edildi.

6 ay süre verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından söz konusu usul ve esasların yürürlüğe girmesi için işletmelere gerekli düzenlemeleri yapmaları amacıyla 6 ay süre verilecek. Yeni abonelik işlemlerinde, abonelik talebinin kişinin bilgisi dahilinde olduğu teyit edilecek ve teyit alınmadan abonelik başlatılamayacak.
Hizmete ilişkin herhangi bir yöntemle abonelik talebinin oluşturulduğu durumlarda, ilk olarak tüketici, işletmecinin müşteri hizmetleri vasıtasıyla aranacak ve kendisinden işletmecinin sunacağı internet veya TV hizmeti için pazarlama, tanıtım amaçlı aranıp aranmadığı veya kendisine kısa mesaj gönderilip gönderilmediği sesli olarak sorulacak veya tuşlama yapılması istenerek teyit alınacak.

Doğrulanamıyorsa abonelik talebi işleme konulmayacak

Tüketiciye daha önce işletmecinin yetkili kanalları tarafından söz konusu hizmete ilişkin olarak tanıtım amaçlı arama yapıldığı işletmeci tarafından doğrulanabiliyorsa abonelik talebi işleme konulacak, doğrulanamıyorsa abonelik talebi işleme konulmayacak. Tüketicinin daha önce aranmadığı durumda ise abonelik talebi doğrudan işleme konulmayacak.
Abonelik talebinin işleme konulduğu durumda aynı aramada talep edilen hizmete yönelik hizmet türü, hizmet niteliği, ücret ve fesih durumunda ödenecek ücretler, hizmetin başka bir işletmeci ile ortak sunulan bir hizmet olmadığı, başvuru kapsamında yeni bir abonelik başlatılacağı, hizmet alındığı sürece ayrıca faturalama yapılacağı, yapılacak yeni abonelikle varsa diğer aboneliklerin iptal edilmiş olmayacağı gibi hususlarda tüketiciye bilgilendirme yapılacak.
Söz konusu bilgilendirmenin ardından abonelik tesisi sürecinin başlatılmasına yönelik tüketiciden sesli olarak veya tuşlama yapması talep edilerek onay alınacak.

Teyit alma süreci tekrarlanacak

Tüketicinin karar vermek için süre talep etmesi halinde sonraki süreçte işletmeci tarafından yeniden arama yapılarak bilgilendirme ve teyit alma süreci tekrarlanacak.
Yeni abonelik talebi kapsamında teyit aramasının yapılmaması, tüketicinin teyit aramasına yanıt vermemesi, teyit aramasında bilgilendirmelerin yapılmaması veya tüketici tarafından onay verilmemesi durumlarında yeni abonelik tesisi süreci başlatılmayacak.
Düzenlemeyle kişilerin telefonla aranma başta olmak üzere yanlış, yanıltıcı ve/veya eksik bilgi verilerek yeni abonelik yapılması dolayısıyla ortaya çıkan mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor.
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