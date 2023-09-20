https://sputniknews.com.tr/20230920/alkol-ve-tutun-mamulleri-satis-yasaginin-kapsami-genisletildi-1075615066.html
Alkol ve tütün mamulleri satış yasağının kapsamı genişletildi
Alkol ve tütün mamulleri satış yasağının kapsamı genişletildi
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T09:37+0300
2023-09-20T09:37+0300
2023-09-20T09:44+0300
ekonomi
alkol
tütün
sigara
resmi gazete
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Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.Düzenlemeye göre, alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışının yasak olduğu sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde bu yasak, bu gibi yerlerin yerleşkeleri için de geçerli olacak. Yasak kapsamında, bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilecek.Açık alkollü içki satışı yapılan yerlerin içinde veya bu yerlerin tamamen bağımsız olmayan bölümlerinde faaliyette bulunmak üzere perakende satış belgesi başvurusunda bulunanlara, perakende satış faaliyetine ilişkin farklı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunsa dahi, tütün mamulü veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenmeyecek. Açık alkollü içki satış belgesini haiz konaklama tesislerinde, mesire yerlerinde ve kamp alanlarında faaliyet gösteren perakende satış yerlerinde bu hüküm uygulanmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230919/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-resmi-gazetede-yayimlandi-zorunlu-trafik-sigortasinda-duzenleme-1075586064.html
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alkol, tütün, sigara, resmi gazete
alkol, tütün, sigara, resmi gazete
Alkol ve tütün mamulleri satış yasağının kapsamı genişletildi
09:37 20.09.2023 (güncellendi: 09:44 20.09.2023) Abone ol
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Düzenlemeye göre, alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışının yasak olduğu sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde bu yasak, bu gibi yerlerin yerleşkeleri için de geçerli olacak. Yasak kapsamında, bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilecek.
Açık alkollü içki satışı yapılan yerlerin içinde veya bu yerlerin tamamen bağımsız olmayan bölümlerinde faaliyette bulunmak üzere perakende satış belgesi başvurusunda bulunanlara, perakende satış faaliyetine ilişkin farklı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunsa dahi, tütün mamulü veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenmeyecek. Açık alkollü içki satış belgesini haiz konaklama tesislerinde, mesire yerlerinde ve kamp alanlarında faaliyet gösteren perakende satış yerlerinde bu hüküm uygulanmayacak.