Alkol ve tütün mamulleri satış yasağının kapsamı genişletildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
09:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Kıdem tazminatının kaldırılması gündemde
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:31
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
X herkes için ücretli mi olacak?
12:00
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide yeni gelişmeler
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
20:10
2 dk
SESLİ HABER
Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
20:23
1 dk
SESLİ HABER
Moldova, Türkiye’de Gagavuzya Temsilciliği’nin açılması fikrini reddetti
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
20:40
1 dk
SESLİ HABER
‘Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi ABD’ye rakip olacak’
20:48
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın BM temsilcisi: “Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok”
20:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230920/alkol-ve-tutun-mamulleri-satis-yasaginin-kapsami-genisletildi-1075615066.html
Alkol ve tütün mamulleri satış yasağının kapsamı genişletildi
Alkol ve tütün mamulleri satış yasağının kapsamı genişletildi
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T09:37+0300
2023-09-20T09:44+0300
ekonomi
alkol
tütün
sigara
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074984863_0:354:1017:926_1920x0_80_0_0_efc923bb2809cf559dc306e22f4570bc.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.Düzenlemeye göre, alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışının yasak olduğu sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde bu yasak, bu gibi yerlerin yerleşkeleri için de geçerli olacak. Yasak kapsamında, bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilecek.Açık alkollü içki satışı yapılan yerlerin içinde veya bu yerlerin tamamen bağımsız olmayan bölümlerinde faaliyette bulunmak üzere perakende satış belgesi başvurusunda bulunanlara, perakende satış faaliyetine ilişkin farklı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunsa dahi, tütün mamulü veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenmeyecek. Açık alkollü içki satış belgesini haiz konaklama tesislerinde, mesire yerlerinde ve kamp alanlarında faaliyet gösteren perakende satış yerlerinde bu hüküm uygulanmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230919/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-resmi-gazetede-yayimlandi-zorunlu-trafik-sigortasinda-duzenleme-1075586064.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074984863_0:259:1017:1022_1920x0_80_0_0_c0a132dc1f863f54a131c5560f81c6d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alkol, tütün, sigara, resmi gazete
alkol, tütün, sigara, resmi gazete

Alkol ve tütün mamulleri satış yasağının kapsamı genişletildi

09:37 20.09.2023 (güncellendi: 09:44 20.09.2023)
© Sputnik / Kerimcan Malazalkol
alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Abone olTelegram
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Düzenlemeye göre, alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışının yasak olduğu sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde bu yasak, bu gibi yerlerin yerleşkeleri için de geçerli olacak. Yasak kapsamında, bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilecek.
Açık alkollü içki satışı yapılan yerlerin içinde veya bu yerlerin tamamen bağımsız olmayan bölümlerinde faaliyette bulunmak üzere perakende satış belgesi başvurusunda bulunanlara, perakende satış faaliyetine ilişkin farklı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunsa dahi, tütün mamulü veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenmeyecek. Açık alkollü içki satış belgesini haiz konaklama tesislerinde, mesire yerlerinde ve kamp alanlarında faaliyet gösteren perakende satış yerlerinde bu hüküm uygulanmayacak.
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
EKONOMİ
Araç sahiplerini ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Dün, 09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала