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https://sputniknews.com.tr/20230919/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-resmi-gazetede-yayimlandi-zorunlu-trafik-sigortasinda-duzenleme-1075586064.html
Araç sahiplerini ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında düzenleme
Araç sahiplerini ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigorta prim teklifi alamayanların... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T09:28+0300
2023-09-19T09:29+0300
ekonomi
trafik
trafik sigortası
araç
resmi gazete
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu önemli düzenleme yaptı. Zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.Buna göre, SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şöyle denildi:"MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.'Kurul, belirlenen süre içerisinde bu yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının grubuna bakılmaksızın havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkilidir.'MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür."
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trafik, trafik sigortası, araç, resmi gazete

Araç sahiplerini ilgilendiriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında düzenleme

09:28 19.09.2023 (güncellendi: 09:29 19.09.2023)
© Sputnik / Kerimcan MalazTrafik
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu önemli düzenleme yaptı. Zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim tutarını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.
Buna göre, SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şöyle denildi:
"MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
'Kurul, belirlenen süre içerisinde bu yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının grubuna bakılmaksızın havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkilidir.'
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür."
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
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