https://sputniknews.com.tr/20230920/abd-disisleri-bakanligi-blinken-pasinyana-ermenistanin-egemenligine-destek-verdiklerini-belirtti-1075626032.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken, Paşinyan’a Ermenistan’ın egemenliğine destek verdiklerini belirtti
ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken, Paşinyan’a Ermenistan’ın egemenliğine destek verdiklerini belirtti
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefon görüşmesinde, Ermenistan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam destek... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T15:54+0300
2023-09-20T15:54+0300
2023-09-20T15:54+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Blinken, Başbakan Paşinyan’a, ABD’nin Ermenistan’ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirtti” ifadesine yer verildi. ABD’li bakan daha önce Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i de aradı.Blinken, Dağlık Karabağ’daki durumdan endişe duyduklarını ve Azerbaycan’a derhal ateşkes ve diyaloga dönme çağrısında bulunduklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230920/kremlin-moskova-ermenistanin-karabagla-ilgili-serzenislerini-kabul-etmiyor-1075619204.html
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ermenistan, abd, ikili ilişkiler, ikili görüşme, antony blinken, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, rusya, azerbaycan, zengezur koridoru
ermenistan, abd, ikili ilişkiler, ikili görüşme, antony blinken, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, rusya, azerbaycan, zengezur koridoru
ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken, Paşinyan’a Ermenistan’ın egemenliğine destek verdiklerini belirtti
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefon görüşmesinde, Ermenistan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiklerini temin ettiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Blinken, Başbakan Paşinyan’a, ABD’nin Ermenistan’ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirtti” ifadesine yer verildi. ABD’li bakan daha önce Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i de aradı.
Blinken, Dağlık Karabağ’daki durumdan endişe duyduklarını ve Azerbaycan’a derhal ateşkes ve diyaloga dönme çağrısında bulunduklarını açıklamıştı.