https://sputniknews.com.tr/20230919/uzmani-anlatti-turkiyedeki-gaz-dagitim-merkezi-avrupaya-arz-konusunda-abdye-rakip-olacak-1075592210.html

Uzmanı anlattı: Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi, Avrupa’ya arz konusunda ABD’ye rakip olacak

Uzmanı anlattı: Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi, Avrupa’ya arz konusunda ABD’ye rakip olacak

Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi açma teklifiyle ilgili yapılan spekülasyonları değerlendiren Rus uzman Şmelev, Sputnik’e yaptığı açıklamada... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T13:43+0300

2023-09-19T13:43+0300

2023-09-19T13:43+0300

türkiye

rusya

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

dünya

doğalgaz hubı

abd

rakip

proje

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/1c/1058040246_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_528ba5e028eda26daacac0df4c5bc7e3.jpg

Rusya Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Boris Şmelev, “Böyle bir merkezin açılmasına Ukrayna karşı çıkıyor. Bu projenin gereksiz olduğunu kanıtlamak, Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirmek için her şekilde tüm kaynaklarını kullanıyor. Elbette ABD de karşı çıkıyor. Zira böyle bir merkez, Avrupa pazarlarına sıvılaştırmış ve kaya gazını tedarik eden ABD’ye rakip olacak. Aslında Türkiye’nin içinde de Rusya’ya baskı yapma amacıyla Rusya’nın bu projedeki çıkarlarını kullanmaya çalışan siyasi güçlerin olduğuna da inanıyorum” dedi.Rusya-Türkiye ortak projesi etrafında olumsuz hava yaratma çabalarının, sunulacak ürünün özellikleriyle ilgili olduğunu dile getiren Şmelev, “Gaz, büyük jeopolitik içeriğe sahip bir ürün. Bu projeyi gömmek isteyen veya en azından bu merkezin yapımıyla ilgili olumsuz siyasi ve bilgi havası oluşturmak isteyen birçok ülke ve siyasi güç, firma, şirket var” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230918/dogalgaz-dagitim-merkezi-projesini-karalama-cabalari-ankaranin-gozunden-kacmiyor-1075557115.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz hubı, abd, rakip, proje