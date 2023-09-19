https://sputniknews.com.tr/20230919/uzmani-anlatti-turkiyedeki-gaz-dagitim-merkezi-avrupaya-arz-konusunda-abdye-rakip-olacak-1075592210.html
Uzmanı anlattı: Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi, Avrupa’ya arz konusunda ABD’ye rakip olacak
Uzmanı anlattı: Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi, Avrupa’ya arz konusunda ABD’ye rakip olacak
Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi açma teklifiyle ilgili yapılan spekülasyonları değerlendiren Rus uzman Şmelev, Sputnik’e yaptığı açıklamada... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T13:43+0300
2023-09-19T13:43+0300
2023-09-19T13:43+0300
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doğalgaz
doğalgaz boru hattı
dünya
doğalgaz hubı
abd
rakip
proje
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Rusya Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Boris Şmelev, “Böyle bir merkezin açılmasına Ukrayna karşı çıkıyor. Bu projenin gereksiz olduğunu kanıtlamak, Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirmek için her şekilde tüm kaynaklarını kullanıyor. Elbette ABD de karşı çıkıyor. Zira böyle bir merkez, Avrupa pazarlarına sıvılaştırmış ve kaya gazını tedarik eden ABD’ye rakip olacak. Aslında Türkiye’nin içinde de Rusya’ya baskı yapma amacıyla Rusya’nın bu projedeki çıkarlarını kullanmaya çalışan siyasi güçlerin olduğuna da inanıyorum” dedi.Rusya-Türkiye ortak projesi etrafında olumsuz hava yaratma çabalarının, sunulacak ürünün özellikleriyle ilgili olduğunu dile getiren Şmelev, “Gaz, büyük jeopolitik içeriğe sahip bir ürün. Bu projeyi gömmek isteyen veya en azından bu merkezin yapımıyla ilgili olumsuz siyasi ve bilgi havası oluşturmak isteyen birçok ülke ve siyasi güç, firma, şirket var” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230918/dogalgaz-dagitim-merkezi-projesini-karalama-cabalari-ankaranin-gozunden-kacmiyor-1075557115.html
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türkiye, rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz hubı, abd, rakip, proje
türkiye, rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz hubı, abd, rakip, proje
Uzmanı anlattı: Türkiye’deki gaz dağıtım merkezi, Avrupa’ya arz konusunda ABD’ye rakip olacak
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Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi açma teklifiyle ilgili yapılan spekülasyonları değerlendiren Rus uzman Şmelev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya-Türkiye ortak projesiyle ilgili yanlış bilgileri kimlerin yaydığını anlattı.
Rusya Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Boris Şmelev, “Böyle bir merkezin açılmasına Ukrayna karşı çıkıyor. Bu projenin gereksiz olduğunu kanıtlamak, Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirmek için her şekilde tüm kaynaklarını kullanıyor. Elbette ABD de karşı çıkıyor. Zira böyle bir merkez, Avrupa pazarlarına sıvılaştırmış ve kaya gazını tedarik eden ABD’ye rakip olacak. Aslında Türkiye’nin içinde de Rusya’ya baskı yapma amacıyla Rusya’nın bu projedeki çıkarlarını kullanmaya çalışan siyasi güçlerin olduğuna da inanıyorum” dedi.
Rusya-Türkiye ortak projesi etrafında olumsuz hava yaratma çabalarının, sunulacak ürünün özellikleriyle ilgili olduğunu dile getiren Şmelev, “Gaz, büyük jeopolitik içeriğe sahip bir ürün. Bu projeyi gömmek isteyen veya en azından bu merkezin yapımıyla ilgili olumsuz siyasi ve bilgi havası oluşturmak isteyen birçok ülke ve siyasi güç, firma, şirket var” diye ekledi.