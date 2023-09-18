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‘Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
‘Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
Cumhurbaşkanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Türkiye'ye teklif ettiği doğalgaz dağıtım merkezi projesiyle ilgili son günlerde yapılan... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T10:14+0300
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doğalgaz dağıtım merkezi
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Cumhurbaşkanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Bu projeyle ilgili birçok yanlış bilginin yapıldığını görüyoruz. Bunun amacı ortada. Son dönemdeki çok aktif müzakereler ışığında, projenin geleceğine gölge düşürmek. Tüm büyük projelerin kötüleyenleri olur, biz de istisna değiliz” ifadesini kullandı.Ankara ve Moskova’nın projeyi görüşmeye devam ettiğini ve ayrıntılar üzerinde çalıştığını anlatan kaynak, projenin hiçbir tarafının kaybetmeyeceğini kaydederek, “Projenin amacı, enerji güvenliğini ve piyasada dengeli fiyatlama anlayışını sağlamak” dedi.Daha önce Batı medyası, projeyle ilgili görüşmelerin, projeyi kimin yöneteceği konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alındığını iddia etmişti.Türkiye’nin enerji sektöründeki bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, Rusya açısından görüşme sürecinde hiçbir sorun yok, Ankara henüz sadece piyasayı inceliyor, taraflar aktif çalışmaya odaklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230913/-turkiyede-dogalgaz-dagitim-merkezi-projesi-kisa-surede-uygulamaya-konabilir-1075448100.html
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ankara, batı medyası, batılı ülkeler, türkiye, doğalgaz, rusya, doğalgaz hubı, merkez, doğalgaz dağıtım merkezi
ankara, batı medyası, batılı ülkeler, türkiye, doğalgaz, rusya, doğalgaz hubı, merkez, doğalgaz dağıtım merkezi

‘Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’

10:14 18.09.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEIDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEI
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Cumhurbaşkanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Türkiye'ye teklif ettiği doğalgaz dağıtım merkezi projesiyle ilgili son günlerde yapılan yalan haberler Ankara’nın takibinde.
Cumhurbaşkanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Bu projeyle ilgili birçok yanlış bilginin yapıldığını görüyoruz. Bunun amacı ortada. Son dönemdeki çok aktif müzakereler ışığında, projenin geleceğine gölge düşürmek. Tüm büyük projelerin kötüleyenleri olur, biz de istisna değiliz” ifadesini kullandı.
Ankara ve Moskova’nın projeyi görüşmeye devam ettiğini ve ayrıntılar üzerinde çalıştığını anlatan kaynak, projenin hiçbir tarafının kaybetmeyeceğini kaydederek, “Projenin amacı, enerji güvenliğini ve piyasada dengeli fiyatlama anlayışını sağlamak” dedi.
Daha önce Batı medyası, projeyle ilgili görüşmelerin, projeyi kimin yöneteceği konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alındığını iddia etmişti.
Türkiye’nin enerji sektöründeki bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, Rusya açısından görüşme sürecinde hiçbir sorun yok, Ankara henüz sadece piyasayı inceliyor, taraflar aktif çalışmaya odaklandı.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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‘Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi projesi kısa sürede uygulamaya konabilir’
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