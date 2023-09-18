https://sputniknews.com.tr/20230918/dogalgaz-dagitim-merkezi-projesini-karalama-cabalari-ankaranin-gozunden-kacmiyor-1075557115.html

‘Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’

‘Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’

Cumhurbaşkanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Türkiye'ye teklif ettiği doğalgaz dağıtım merkezi projesiyle ilgili son günlerde yapılan... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T10:14+0300

2023-09-18T10:14+0300

2023-09-18T10:14+0300

ankara

türkiye

batı medyası

batılı ülkeler

türkiye

doğalgaz

rusya

doğalgaz hubı

merkez

doğalgaz dağıtım merkezi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071436811_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_90693254d82c23ca71f3dfa7e2ce700c.jpg

Cumhurbaşkanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Bu projeyle ilgili birçok yanlış bilginin yapıldığını görüyoruz. Bunun amacı ortada. Son dönemdeki çok aktif müzakereler ışığında, projenin geleceğine gölge düşürmek. Tüm büyük projelerin kötüleyenleri olur, biz de istisna değiliz” ifadesini kullandı.Ankara ve Moskova’nın projeyi görüşmeye devam ettiğini ve ayrıntılar üzerinde çalıştığını anlatan kaynak, projenin hiçbir tarafının kaybetmeyeceğini kaydederek, “Projenin amacı, enerji güvenliğini ve piyasada dengeli fiyatlama anlayışını sağlamak” dedi.Daha önce Batı medyası, projeyle ilgili görüşmelerin, projeyi kimin yöneteceği konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alındığını iddia etmişti.Türkiye’nin enerji sektöründeki bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, Rusya açısından görüşme sürecinde hiçbir sorun yok, Ankara henüz sadece piyasayı inceliyor, taraflar aktif çalışmaya odaklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230913/-turkiyede-dogalgaz-dagitim-merkezi-projesi-kisa-surede-uygulamaya-konabilir-1075448100.html

ankara

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, batı medyası, batılı ülkeler, türkiye, doğalgaz, rusya, doğalgaz hubı, merkez, doğalgaz dağıtım merkezi