https://sputniknews.com.tr/20230919/turk-isten-kidem-tazminati-uyarisi-1075583741.html

Türk-İş'ten kıdem tazminatı uyarısı

Türk-İş'ten kıdem tazminatı uyarısı

Türk-İş, kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenlemenin işçilerin verimliliğini ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyip iş barışını bozacağı... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T06:42+0300

2023-09-19T06:42+0300

2023-09-19T06:42+0300

ekonomi

türk-iş

kıdem tazminatı

emeklilik

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Türk-İş Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Orta Vadeli Programın (OVP) Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar bölümünde öncelikli reform alanı olarak düzenlenmek istenen "İkinci Basamak Emeklilik Sistemi"nin işçilerde önemli bir endişe ve rahatsızlığa yol açtığı belirtildi.Kıdem tazminatının 1936'dan bu yana yapılan her değişiklikte gelişme kaydederek işçiler bakımından taviz verilmez, vazgeçilmez, kazanılmış bir hak haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Kıdem tazminatı açıklaması"Türk-İş, kıdem tazminatı hakkının aşındırılması, biçim değiştirmesi, emekliliğin bir parçası haline getirilmesini değil, korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu haktan yararlanamayan işçilerin kapsama alınması amaçlanıyorsa bu konuda katkı vermeye hazır olduğumuz her zaman ifade edilmiştir. OVP'de böyle bir düzenleme teklifinin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Getirilmek istenen emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanmasıdır."İşçi kesiminin kıdem tazminatı hakkının tartışmaya açılmasından rahatsızlık duyulduğu belirtilen açıklamada, "Kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenleme, işçilerin verimliliğini ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyecek, iş barışını bozacaktır. İşçiler için geleceğinin güvencesi olan kıdem tazminatının enflasyon karşısında aşınmasına artık 'dur' denilmeli, kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek girişimler artık sona ermelidir" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230914/yeni-emeklilik-sistemi-kidem-tazminatinda-degisiklik-1075464410.html

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türk-iş, kıdem tazminatı, emeklilik