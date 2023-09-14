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https://sputniknews.com.tr/20230914/yeni-emeklilik-sistemi-kidem-tazminatinda-degisiklik-1075464410.html
Yeni emeklilik sistemi: Kıdem tazminatında değişiklik
Yeni emeklilik sistemi: Kıdem tazminatında değişiklik
Orta vadeli plana göre, 2024 yılı son çeyreğinde tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistem hayata geçerse kıdem tazminatı işveren ve... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T10:11+0300
2023-09-14T10:12+0300
ekonomi
ovp
orta vadeli program (ovp)
emeklilik
bireysel emeklilik sistemi (bes)
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Orta Vadeli Programa (OVP) göre, kıdem tazminatı sistemi “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” (TES) adı altında yeniden kurulacak.5 Eylül’de açıklanan OVP’nin “Finansal İstikrar” başlığının “Politika ve Tedbirler” kısmında yer alan maddelere göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon türleri yeniden tasarlanacak.Yeni sistemde kıdem tazminatının fon benzeri bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceği en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.Mevcut sistemde çalışan bir yılını tamamladıktan sonra her yıl için bir brüt maaş kıdem tazminatı hak ediyor.Kıdem tazminatı emeklilik dönemindeYeni sistem hayata geçerse, kıdem tazminatı işveren ve devletin de katkı verdiği bir fonda toplanacak ve işten ayrılırken değil, emeklilik döneminde alınacak. Ancak, tamamlayıcı emeklilik sisteminin çalışanlar için zorunlu tutulup tutulmayacağı ve mevcut kıdem tazminatı sisteminin yerini tutup tutmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.OVP’ye göre, tamamlayıcı emeklilik sistemi 2024’ün son çeyreğinde hayata geçecek.
https://sputniknews.com.tr/20230909/emeklilere-cifte-maas-sigortasi-geliyor-kesinti-olacak-mi-1075329286.html
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ovp, orta vadeli program (ovp), emeklilik, bireysel emeklilik sistemi (bes)
ovp, orta vadeli program (ovp), emeklilik, bireysel emeklilik sistemi (bes)

Yeni emeklilik sistemi: Kıdem tazminatında değişiklik

10:11 14.09.2023 (güncellendi: 10:12 14.09.2023)
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Orta vadeli plana göre, 2024 yılı son çeyreğinde tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistem hayata geçerse kıdem tazminatı işveren ve devletin de katkı verdiği bir fonda toplanacak.
Orta Vadeli Programa (OVP) göre, kıdem tazminatı sistemi “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” (TES) adı altında yeniden kurulacak.
5 Eylül’de açıklanan OVP’nin “Finansal İstikrar” başlığının “Politika ve Tedbirler” kısmında yer alan maddelere göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon türleri yeniden tasarlanacak.
Yeni sistemde kıdem tazminatının fon benzeri bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceği en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
Mevcut sistemde çalışan bir yılını tamamladıktan sonra her yıl için bir brüt maaş kıdem tazminatı hak ediyor.

Kıdem tazminatı emeklilik döneminde

Yeni sistem hayata geçerse, kıdem tazminatı işveren ve devletin de katkı verdiği bir fonda toplanacak ve işten ayrılırken değil, emeklilik döneminde alınacak. Ancak, tamamlayıcı emeklilik sisteminin çalışanlar için zorunlu tutulup tutulmayacağı ve mevcut kıdem tazminatı sisteminin yerini tutup tutmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
OVP’ye göre, tamamlayıcı emeklilik sistemi 2024’ün son çeyreğinde hayata geçecek.
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EKONOMİ
Emeklilere çifte maaş sigortası geliyor: Kesinti olacak mı?
9 Eylül, 11:21
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