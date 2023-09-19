https://sputniknews.com.tr/20230919/siyaset-bilimci-doc-dr-deniz-tansi-ab-tahil-koridoruna-devam-niyetinde-degil-1075599287.html

Siyaset Bilimci Tansi: AB tahıl koridoruna devam niyetinde değil

Siyaset Bilimci Tansi: AB tahıl koridoruna devam niyetinde değil

Türkiye’nin tahıl koridoruna geri dönüş için girişimleri devam ederken AB’den anlaşmaya varma ihtimali olmadığı yönünde bir değerlendirme geldi. Bu açıklamayı... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T16:28+0300

2023-09-19T16:28+0300

2023-09-19T16:28+0300

türkiye

josep borrell

tahıl

karadeniz tahıl koridoru

tahıl anlaşması

gıda krizi

karadeniz

avrupa birliği

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Geçen yıl Temmuz ayında imzalanan anlaşma ile birlikte, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına çıkarması için başlatılan fakat Batı'nın ısrarla istismar ettiği tahıl koridoru anlaşması, 17 Temmuz itibarıyla askıya alındı. Rusya, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini duyurmuştu.Türkiye tarafları bir araya getirip yeniden tahıl koridoru anlaşmasına dönülmesi için çaba sarf ederken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, tahıl anlaşması konusunda Rusya’yla anlaşmaya varma ihtimalini görmediğini belirtti.Josep Borrell, New York’taki basın toplantısında, “Rusya şart koştu. Açıkçası bunun bir şart, bir kısıtlama ya da yaptırımların kaldırılması meselesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaptırımlarımız gıda ve gübre ihracatını etkilemiyor” ifadesini kullandı.‘Ukrayna AB için vekalet savaşı niteliğinde’Borrel’in açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Yeditepe İİBF Kamu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Tansi şu ifadeleri kullandı:‘Provokatif bir açıklama’Türkiyenin girişimlerine karşın AB’den gelen bu açıklamayı provokatif olarak değerlendiren siyaset bilimci Tansi “Türkiye’nin çabaları var. Rusya ve Ukrayna ile diyalogu var. Ara bulmaya çalışıyor ve denge bulmaya çalışıyor. Tek başına değil ama bu açıklamalar tahıl koridoruyla ilgili bir antanta varılmasını engelleyen, Rusya'yı tecrit edeyim derken dünyayı bir gıda krizine sürükleyen provokatif bir açıklama olarak görüyorum. Borrell’in sözleri, eğer genel bir eğilimi yansıtıyorsa, tahıl koridorunu Karadeniz'de antant kalınmamış bir güzergah ve Tuna üzerinden alternatifi yollarla bypass edip, Rusya’yı tecrit ve gıda krizini körükleme sonucunu getirmektedir. Zira adı açıklanmayan NATO yetkilileri bugünkü haritada, Rus kontrolü dışındaki Ukrayna topraklarını NATO’ya alıp, savaşın ‘marjinal faydasını’ bitirme havasındalar” değerlendirmesini yaptı.

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türkiye

karadeniz

avrupa birliği

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josep borrell, tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, gıda krizi, karadeniz, avrupa birliği