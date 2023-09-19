https://sputniknews.com.tr/20230919/rusyada-hipersonik-keskin-nisanci-mermisi-testleri-basladi-1075592432.html
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
Rus silah üreticisi Lobaev Arms’ın CEO’su Lobayev, gelecekte saniyede bin 500 metrenin üzerinde hıza ulaşabilecek hipersonik keskin nişancı mermisi testlerinin... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T12:44+0300
2023-09-19T12:44+0300
2023-09-19T12:44+0300
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Lobaev Arms CEO’su Vladislav Lobayev, Sputnik’e açıklamasında, “Şirketimiz, şartlı hipersonik mermi geliştirdi ve test çalışmalarına başladı. İşletmemizde merminin hızı ve hassasiyeti test ediliyor” diye konuştu.Merminin henüz hipersonik hızının eşiğinde uçtuğu için ‘şartlı’ dediklerini belirten Lobayev, “Bu mermiyi hipersonik hıza yakın veya hipersonik hızda olacak şekilde üretebiliriz. Buna, seri ürünün ağırlığının belirleneceği testler sonucu karar vereceğiz. Hipersonik hız, saniyede 1500 metrenin üzerinde başlar (5 Mach üzeri). Saniyede 900 metrenin üzerinde hızla uçan mermilere yüksek hızlı keskin nişancı mermileri denir” diye anlattı.Daha önce, Rus ordusu için mevcut silah türlerinin üretimini artıma ihtiyacı üzerine odaklandıkları için bu projeyi askıya aldıklarını söyleyen şirket yetkilisi, lakin Ukrayna ordusunun sahada 10x100 milimetre kalibreli yeni mermileri aktif olarak kullanmaya başladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230919/ab-tahil-konusunda-anlasmaya-varma-ihtimalimiz-yok-1075590188.html
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keskin nişancı tüfeği, keskin nişancı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, silah, test
keskin nişancı tüfeği, keskin nişancı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, silah, test
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
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Rus silah üreticisi Lobaev Arms’ın CEO’su Lobayev, gelecekte saniyede bin 500 metrenin üzerinde hıza ulaşabilecek hipersonik keskin nişancı mermisi testlerinin başladığını belirtti.
Lobaev Arms CEO’su Vladislav Lobayev, Sputnik’e açıklamasında, “Şirketimiz, şartlı hipersonik mermi geliştirdi ve test çalışmalarına başladı. İşletmemizde merminin hızı ve hassasiyeti test ediliyor” diye konuştu.
Merminin henüz hipersonik hızının eşiğinde uçtuğu için ‘şartlı’ dediklerini belirten Lobayev, “Bu mermiyi hipersonik hıza yakın veya hipersonik hızda olacak şekilde üretebiliriz. Buna, seri ürünün ağırlığının belirleneceği testler sonucu karar vereceğiz. Hipersonik hız, saniyede 1500 metrenin üzerinde başlar (5 Mach üzeri). Saniyede 900 metrenin üzerinde hızla uçan mermilere yüksek hızlı keskin nişancı mermileri denir” diye anlattı.
Daha önce, Rus ordusu için mevcut silah türlerinin üretimini artıma ihtiyacı üzerine odaklandıkları için bu projeyi askıya aldıklarını söyleyen şirket yetkilisi, lakin Ukrayna ordusunun sahada 10x100 milimetre kalibreli yeni mermileri aktif olarak kullanmaya başladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Düşman bu kalibredeki mermileri, 10,3х77 milimetre kalibreli Cheytac tüfeklerinin menzili ötesinde olan mesafeden, yani 2.4-2.6 kilometre mesafeden kullanıyor. Bu mermiler tehlikeli, çünkü zırh delici olmasa da 1.7-1.8 kilometre mesafeden her türlü vücut koruyucu zırhı delebiliyor.”