https://sputniknews.com.tr/20230919/rusya-savunma-bakanligi-bir-gunde-ukraynanin-7-saldirisi-puskurtuldu-1075601779.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir günde Ukrayna’nın 7 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir günde Ukrayna’nın 7 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açılamada, Rus askerlerin son bir günde Krasnıy Liman yönünde üç, Donetsk yönünde iki, Zaporojye ve Güney Donetsk... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T18:25+0300
2023-09-19T18:25+0300
2023-09-19T18:25+0300
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himars
himars roket sistemi
insansız hava aracı (iha)
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde Ukrayna ordusunun dört yönde gerçekleştirdiği toplam yedi saldırısını püskürttüğünü ifade etti.Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Grubu'nun koordineli eylemleri sayesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin toplam üç saldırısının püskürtüldüğü bilgisini veren Konaşenkov, Kiev’in bu yönde toplam 65 askerini, iki zırhlı muharebe aracını, iki pikap ve bir D-20 obüsünü kaybettiğini söyledi.Zaporojye bölgesinde Rus askerlerinin eylemleri, hava ve topçu birlikleri ile ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin atışları ile düşmanın saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgedeki üç yerleşimde 175’in üzerinde asker ve ço sayıda teçhizat kaybettiğini ifade etti.Rus komutan, Kiev’in Güney Donetsk yönünde 115'ten fazla askeri personelini, üç zırhlı savaş aracını, beş otomobil ve Msta-B obüsü kaybettiğini vurguladı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Güney Askeri grubu askerlerinin Ukrayna ordusunun iki saldırısını püskürttüklerini aktaran Konaşenkov, düşmanın bu yönde ölü ve yaralı olarak 225 asker, iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil kaybettiği bilgisini verdi.Tümgeneral Konaşenkov, topçu kuvvetlerinin mücadelesinde Rus topçuların Polonya yapımı bir Krab kundağı motorlu topçu düzeneğini, iki Amerikan yapımı M777 topçu sistemi ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüsünü imha ettiklerini söyledi.Rus komutan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ayrıca Harkov bölgesinde 20’ye, Herson bölgesinde de 25’e yakın askerini kaybettiğini dile getirdi.Verilen bilgiye göre son bir günde Rus hava savunma sistemleri, Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Su-25 uçağını düşürdü, HIMARS ve Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 16 füze önledi ve 38 insansız hava aracını (İHA) devre dışı bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20230919/bati-medyasi-konstantinovkadaki-trajedi-ukrayna-hava-savunmasinin-hatasi-sonucu-yasandi-1075594311.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, saldırı, rusya savunma bakanlığı, himars, himars roket sistemi, insansız hava aracı (iha), igor konaşenkov, obüs, harkov, çok namlulu roketatar, mühimmat, imha, ölü, ölü sayısı
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir günde Ukrayna’nın 7 saldırısı püskürtüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açılamada, Rus askerlerin son bir günde Krasnıy Liman yönünde üç, Donetsk yönünde iki, Zaporojye ve Güney Donetsk yönlerinde de birer olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin toplam yedi saldırısını püskürttüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde Ukrayna ordusunun dört yönde gerçekleştirdiği toplam yedi saldırısını püskürttüğünü ifade etti.
Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Grubu'nun koordineli eylemleri sayesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin toplam üç saldırısının püskürtüldüğü bilgisini veren Konaşenkov, Kiev’in bu yönde toplam 65 askerini, iki zırhlı muharebe aracını, iki pikap ve bir D-20 obüsünü kaybettiğini söyledi.
Zaporojye bölgesinde Rus askerlerinin eylemleri, hava ve topçu birlikleri ile ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin atışları ile düşmanın saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgedeki üç yerleşimde 175’in üzerinde asker ve ço sayıda teçhizat kaybettiğini ifade etti.
Rus komutan, Kiev’in Güney Donetsk yönünde 115'ten fazla askeri personelini, üç zırhlı savaş aracını, beş otomobil ve Msta-B obüsü kaybettiğini vurguladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Güney Askeri grubu askerlerinin Ukrayna ordusunun iki saldırısını püskürttüklerini aktaran Konaşenkov, düşmanın bu yönde ölü ve yaralı olarak 225 asker, iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil kaybettiği bilgisini verdi.
Tümgeneral Konaşenkov, topçu kuvvetlerinin mücadelesinde Rus topçuların Polonya yapımı bir Krab kundağı motorlu topçu düzeneğini, iki Amerikan yapımı M777 topçu sistemi ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüsünü imha ettiklerini söyledi.
Rus komutan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ayrıca Harkov bölgesinde 20’ye, Herson bölgesinde de 25’e yakın askerini kaybettiğini dile getirdi.
Verilen bilgiye göre son bir günde Rus hava savunma sistemleri, Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Su-25 uçağını düşürdü, HIMARS ve Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 16 füze önledi ve 38 insansız hava aracını (İHA) devre dışı bıraktı.