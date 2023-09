https://sputniknews.com.tr/20230919/bati-medyasi-konstantinovkadaki-trajedi-ukrayna-hava-savunmasinin-hatasi-sonucu-yasandi-1075594311.html

Batı medyası: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hava savunmasının hatası sonucu yaşandı

Batı medyası: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hava savunmasının hatası sonucu yaşandı

New York Times gazetesi, Konstantinovka kentine yönelik füze saldırısının Ukrayna hava savunma sistemlerinin hatası olduğunu kanıtlayan bir makale yayınladı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Konstantinovka yerleşimine 6 Eylül tarihinde yapılan füzeli saldırının son ayların en ölümcül saldırılarından biri olup en az 15 sivilin ölümüne ve 30'un üzerinde kişinin yaralanmasına yol açtığına dikkat çekilen makalede, trajediden daha iki saat bile geçmemişken Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in saldırıdan Rus ‘teröristleri’ sorumlu tuttuğu ve birçok medya kuruluşunun da haberi bu şekilde geçtiği ifade edildi.Yazıda, “Ancak füzenin parçaları, uydu görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları da dahil olmak üzere New York Times tarafından derlenen ve analiz edilen kanıtlar; yıkıcı saldırının, Buk fırlatıcısından ateşlenen Ukrayna hava savunma füzesinin bir hatasının sonucu olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor” ifadelerine yer verildi.Başlangıçta Ukraynalı yetkililerin, saldırının hemen ardından gazetecilerin roket enkazına ve patladığı alana erişmesini engellemeye çalıştığı ancak sonunda muhabirler olay yerine gitmeyi, tanıklarla görüşmeyi ve kullanılan füzenin kalıntılarını toplamayı başardıkları belirtilirken buna ek olarak kameraların çektiği görüntülerde füzenin Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeden Konstantinovka’ya geldiğinin görüldüğü vurgulandı.Yazarlar, “Yaklaşan füzenin sesi duyulduğunda en az dört yaya aynı anda başlarını yaklaşan sesin geldiği yöne doğru çeviriyor. Bu kişiler kameraya, Ukrayna'nın kontrolündeki bölge yönünde bakıyor. Çarpışmadan anlar önce füzenin park halindeki iki otomobilin üzerinden uçarken yansıması, kuzeybatıdan geldiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.Makalede ayrıca ‘karadan havaya’ sınıfı füzelerin Ukrayna tarafından ateşlendiğine dair ek bir kanıtın da saldırıdan birkaç dakika önce, saat 14.00'te, The Times muhabirlerinin Drujkovka’da bir mühimmat ve ardından ikinci bir mühimmat ateşlendiğini duyması olduğu, bir gazetecinin ilk ateşleme sesini kayda aldığı vurgulandı.Drujkovka sakinlerinin de aynı zamanda yerel bir Telegram kanalında mühimmat ateşlendiğini bildirdiklerine dikkat çekilen yazıda, yerel sakinlerin patlamaların anormal derecede güçlü olduğunu anlattıkları, bu ifadelerin daha önce Buk sistemlerinin ateşlenmesine tanık olan kişilerin ifadeleri ile örtüştüğü ifade edildi.Makalede, “Tanıklardan biri ayrıca füzelerin kentin banliyösündeki tarlalardan ateşlendiğini söyledi” denildi.Saldırının ardından Ukraynalı yetkililerin Rus ordusunun S-300 hava savunma sisteminden ateşlenen bir füze kullandığını bildirdikleri ifade edilen yazıda, “Ancak S-300 füzesi, Konstantinovka'da patlayandan farklı bir savaş başlığı taşıyor. Olay yerinde bulunan delik ve parçaların boyutları, boyut ve şekil olarak somut olarak tek bir silahla, Buk mobil uçaksavar sisteminden fırlatılan 9M38 füzesi ile örtüşüyor” vurgusu yapıldı.

