https://sputniknews.com.tr/20230919/abdli-subaydan-ukraynanin-kayiplarina-iliskin-itiraf-artik-saklamak-mumkun-degil-1075593195.html

ABD’li subaydan Ukrayna’nın kayıplarına ilişkin itiraf: Artık saklamak mümkün değil

ABD’li subaydan Ukrayna’nın kayıplarına ilişkin itiraf: Artık saklamak mümkün değil

ABD’li Emekli Yarbay Daniel L. Davis, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ve ABD’nin Ukrayna politikasının başarısızlığını saklamanın artık mümkün olmadığını... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T13:51+0300

2023-09-19T13:51+0300

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ABD’li savunma uzmanı Emekli Yarbay Daniel L. Davis, Newsweek için kaleme aldığı ‘Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gerçeği artık saklayamayız’ başlıklı yazısında, “Önde gelen Amerikalı politikacılar, generaller ve uzmanlar Rusya’ya karşı savaşta Kiev’e açık uçlu desteği savunmaya devam ederken Ukrayna’nın neredeyse tamamlanan yaz taarruzuna yönelik ayık ve doğru analiz, Ukrayna’nın yapmaya devam ettiği kahramanca fedakarlığın hiçbir anlamı olmadığını ortaya koyuyor” yorumunda bulundu.ABD’nin çizgisini değiştirerek yeni politika uygulaması gerektiğini kaydeden Davis, yeni politikanın Ukraynalıların hayatını koruyabileceğini ve ABD’nin çıkarlarını ilerletebileceğini savundu.

https://sputniknews.com.tr/20230919/elon-musktan-ukraynanin-karsi-taarruzuna-elestiri-bu-kadar-az-sonuc-icin-1075587513.html

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rusya, ukrayna, abd, ukrayna krizi, abd ordusu, kiev, amerika birleşik devletleri, taarruz