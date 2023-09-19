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https://sputniknews.com.tr/20230919/rostec-rus-ordusuna-gm-94-bomba-atarlari-planlanandan-once-teslim-edildi-1075599806.html
Rostec: Rus ordusuna GM-94 bomba atarları planlanandan önce teslim edildi
Rostec: Rus ordusuna GM-94 bomba atarları planlanandan önce teslim edildi
Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, Rus ordusuna GM-94 bomba atarlarını teslim tarihinden çok önce sağlamayı başardıklarını belirtti. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T16:56+0300
2023-09-19T16:56+0300
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Rostec’in yazılı açıklamasında, “GM-94 bomba atarları orduya planlanandan önce teslim edildi. Bu silah özellikle özel askeri harekat bölgesindeki taarruz güçlerinde talep görüyor, çünkü tahkimatın arkasına saklanan düşmanı etkin biçimde vurma fırsatı sağlıyor” ifadesine yer verildi.Tula merkezli Şipunov Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen bomba atarın üstünlüğü, parçacık ve termobarik olanlar dahil 43 mm kalibreli mühimmat kullanabilmesi.Rostec Sanayi Müdürü Bekhan Ozdoyev, GM-94 bomba atarlarının mükemmel ergonomiye, hafifliğe ve düşük geri tepmeye sahip oldukları için özel askeri harekat bölgesinde büyük talep gördüğünü belirterek, “Tula silah ustalarının sıkı ve özverili çalışmaları sayesinde, yeni parti birliklere planlanandan önce gitti” dedi.‘Kinjal füzelerinin üretimi artırılacak’Ozdoyev, Kinjal hipersonik füzelerinin, İskender kısa menzilli balistik füzelerinin, Pantsir hava savunma füzelerinin yanı sıra uçak, tank ve top mühimmatının üretimini artıracağını bildirdi.Rusya’da bugün kutlanan Silah Ustaları Günü vesilesiyle basın mensuplarına açıklamada bulunan Rostec Sanayi Müdürü Bekhan Ozdoyev’in sözlerine göre, Rostec’in işletmeleri Rusya Savunma Bakanlığı’nın onayladığı takvime uygun olarak ve ritmik şekilde orduya silah teslimatı yaptığını kaydetti.İşletmelerin aralıksız 24 saat çalıştığını ve silahları teslim tarihinden önce vermeye çalıştıklarını belirten Ozdoyev, “Çeşitli silah türlerinin üretim hacimleri 2 ilâ 10 kat, bazıları da onlarca kat arttı. Artış her şeyden önce tank, diğer savaş araçları, hafif zırhlı teçhizat, çok namlulu roketatar, ağır alev makinesi sistemleri, termal görüntüleme ve diğer optik cihazlar, füze ve mermi üretiminde yaşanıyor. Kinjal, İskender ve Pantsir füzelerinin, uçak bombalarının, topçu mermilerinin üretimi de artırıldı” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230807/putinden-devlet-savunma-sanayii-sirketi-rostece-iha-ve-yeni-silahlarin-uretimini-artirma-talimati-1074451373.html
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rostec, roket, bomba, iskender füzesi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, savunma, mühimmat
rostec, roket, bomba, iskender füzesi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, savunma, mühimmat

Rostec: Rus ordusuna GM-94 bomba atarları planlanandan önce teslim edildi

16:56 19.09.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Multimedya arşivine gidinRostec
Rostec - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
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Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, Rus ordusuna GM-94 bomba atarlarını teslim tarihinden çok önce sağlamayı başardıklarını belirtti.
Rostec’in yazılı açıklamasında, “GM-94 bomba atarları orduya planlanandan önce teslim edildi. Bu silah özellikle özel askeri harekat bölgesindeki taarruz güçlerinde talep görüyor, çünkü tahkimatın arkasına saklanan düşmanı etkin biçimde vurma fırsatı sağlıyor” ifadesine yer verildi.
Tula merkezli Şipunov Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen bomba atarın üstünlüğü, parçacık ve termobarik olanlar dahil 43 mm kalibreli mühimmat kullanabilmesi.
Rostec Sanayi Müdürü Bekhan Ozdoyev, GM-94 bomba atarlarının mükemmel ergonomiye, hafifliğe ve düşük geri tepmeye sahip oldukları için özel askeri harekat bölgesinde büyük talep gördüğünü belirterek, “Tula silah ustalarının sıkı ve özverili çalışmaları sayesinde, yeni parti birliklere planlanandan önce gitti” dedi.

‘Kinjal füzelerinin üretimi artırılacak’

Ozdoyev, Kinjal hipersonik füzelerinin, İskender kısa menzilli balistik füzelerinin, Pantsir hava savunma füzelerinin yanı sıra uçak, tank ve top mühimmatının üretimini artıracağını bildirdi.
Rusya’da bugün kutlanan Silah Ustaları Günü vesilesiyle basın mensuplarına açıklamada bulunan Rostec Sanayi Müdürü Bekhan Ozdoyev’in sözlerine göre, Rostec’in işletmeleri Rusya Savunma Bakanlığı’nın onayladığı takvime uygun olarak ve ritmik şekilde orduya silah teslimatı yaptığını kaydetti.
İşletmelerin aralıksız 24 saat çalıştığını ve silahları teslim tarihinden önce vermeye çalıştıklarını belirten Ozdoyev, “Çeşitli silah türlerinin üretim hacimleri 2 ilâ 10 kat, bazıları da onlarca kat arttı. Artış her şeyden önce tank, diğer savaş araçları, hafif zırhlı teçhizat, çok namlulu roketatar, ağır alev makinesi sistemleri, termal görüntüleme ve diğer optik cihazlar, füze ve mermi üretiminde yaşanıyor. Kinjal, İskender ve Pantsir füzelerinin, uçak bombalarının, topçu mermilerinin üretimi de artırıldı” açıklamasında bulundu.
Rus silah ve teknoloji şirketi Rostec - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
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