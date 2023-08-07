https://sputniknews.com.tr/20230807/putinden-devlet-savunma-sanayii-sirketi-rostece-iha-ve-yeni-silahlarin-uretimini-artirma-talimati-1074451373.html

Putin'den devlet savunma sanayii şirketi Rostec'e İHA ve yeni silahların üretimini artırma talimatı

Putin'den devlet savunma sanayii şirketi Rostec'e İHA ve yeni silahların üretimini artırma talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet savunma sanayii şirketi Rostec'e Lancet kamikaze İHA'ları ile en yeni silah türleri de dahil askeri teçhizat... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T17:15+0300

2023-08-07T17:15+0300

2023-08-07T17:15+0300

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Rusya lideri Putin, Rostec Başkanı Sergey Çemezov'la bir toplantı gerçekleştirdi.En yeni silah türlerinin üretiminin yüzdesel olarak artırılması gerektiğini belirten Putin, özellikle 'Lancet' ve 'Kub' İHA'ları, T-90 tankları ve diğer en yeni silah türlerine dikkat çekti.'Lancet' ve 'Kub' kamikaze İHA'larının özel askeri harekat sırasında etkinliklerini kanıtladığına dikkat çeken Putin, vuruş gücü yüksek olan bu İHA'ların yabancı yapım teçhizat da dahil her türlü askeri teçhizatı yakmakla kalmadığını, aynı zamanda patlattığını vurguladı.Rostec Başkanı Çemezov, Putin'in talimatını yerine getirmek için çalışma yapacaklarını ifade etti.

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vladimir putin, rusya, iha, insansız hava aracı (iha), rostec, silah, üretim, ukrayna, ukrayna krizi