https://sputniknews.com.tr/20230807/putinden-devlet-savunma-sanayii-sirketi-rostece-iha-ve-yeni-silahlarin-uretimini-artirma-talimati-1074451373.html
Putin'den devlet savunma sanayii şirketi Rostec'e İHA ve yeni silahların üretimini artırma talimatı
Putin'den devlet savunma sanayii şirketi Rostec'e İHA ve yeni silahların üretimini artırma talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet savunma sanayii şirketi Rostec'e Lancet kamikaze İHA'ları ile en yeni silah türleri de dahil askeri teçhizat... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T17:15+0300
2023-08-07T17:15+0300
2023-08-07T17:15+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
iha
insansız hava aracı (iha)
rostec
silah
üretim
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101531/81/1015318155_0:3:1167:659_1920x0_80_0_0_6258690fd0bd2d782cd32ac269755e61.jpg
Rusya lideri Putin, Rostec Başkanı Sergey Çemezov'la bir toplantı gerçekleştirdi.En yeni silah türlerinin üretiminin yüzdesel olarak artırılması gerektiğini belirten Putin, özellikle 'Lancet' ve 'Kub' İHA'ları, T-90 tankları ve diğer en yeni silah türlerine dikkat çekti.'Lancet' ve 'Kub' kamikaze İHA'larının özel askeri harekat sırasında etkinliklerini kanıtladığına dikkat çeken Putin, vuruş gücü yüksek olan bu İHA'ların yabancı yapım teçhizat da dahil her türlü askeri teçhizatı yakmakla kalmadığını, aynı zamanda patlattığını vurguladı.Rostec Başkanı Çemezov, Putin'in talimatını yerine getirmek için çalışma yapacaklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230807/ingiliz-basini-avrupanin-onde-gelen-sirketleri-rusyada-en-az-100-milyar-euro-kaybetti-1074450816.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101531/81/1015318155_144:0:1025:661_1920x0_80_0_0_09f1ebb3326d68c90aa96ab3f2507db9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, iha, insansız hava aracı (iha), rostec, silah, üretim, ukrayna, ukrayna krizi
vladimir putin, rusya, iha, insansız hava aracı (iha), rostec, silah, üretim, ukrayna, ukrayna krizi
Putin'den devlet savunma sanayii şirketi Rostec'e İHA ve yeni silahların üretimini artırma talimatı
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet savunma sanayii şirketi Rostec'e Lancet kamikaze İHA'ları ile en yeni silah türleri de dahil askeri teçhizat üretimini artırma talimatı verdi.
Rusya lideri Putin, Rostec Başkanı Sergey Çemezov'la bir toplantı gerçekleştirdi.
En yeni silah türlerinin üretiminin yüzdesel olarak artırılması gerektiğini belirten Putin, özellikle 'Lancet' ve 'Kub' İHA'ları, T-90 tankları ve diğer en yeni silah türlerine dikkat çekti.
'Lancet' ve 'Kub' kamikaze İHA'larının özel askeri harekat sırasında etkinliklerini kanıtladığına dikkat çeken Putin, vuruş gücü yüksek olan bu İHA'ların yabancı yapım teçhizat da dahil her türlü askeri teçhizatı yakmakla kalmadığını, aynı zamanda patlattığını vurguladı.
Rostec Başkanı Çemezov, Putin'in talimatını yerine getirmek için çalışma yapacaklarını ifade etti.