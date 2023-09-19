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Marmara'da denizanası istilası
Marmara'da denizanası istilası
Marmara Denizi'nin güney kıyılarını oluşturan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Küçükkumla ile Balıkesir'in Erdek ve Bandırma ilçelerinde denizanası istilası... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T11:48+0300
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yaşam
marmara denizi
denizanası
kıyıya vurdu
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Gemlik'in Küçükkumla Mahallesi'ndeki sahil boyunda denizanası istilası yaşanıyor. On binlerce denizanası, sahili şeridini doldurdu. Bazı vatandaşlar denizanası artışının en önemli sebebinin deniz kirliliğinin yanı sıra kaçak avlanmalar olabileceğine dikkat çekti.Yaşanan olay ve görüntülerle ilgili konuşan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Marmara Denizi'nin çok özel bir ekosistem olduğunu, üstte organik maddece zengin ve soğuk Karadeniz sularının, altta ise oksijence zengin besince fakir Akdeniz sularının olduğu ikili bir akıntı sistemi var olduğuna dikkat çekiyor. Sarı, "Bu yapısıyla Marmara Denizi çok dikkatle ilişki kurulması gereken bir deniz ama biz neredeyse 50 yıldır Marmara Denizi'ni bir atık çukuru olarak kullanıyoruz. Yani elimize ne geçerse Marmara Denizi'ne gönderiyoruz. Marmara Denizi'nin atık yükü çok. Yani azot ve fosfor yüksek. Marmara Denizi'ni kirletiyoruz. Evsel atıklarla, endüstriyel atıklarla, tarımsal atıklarla aklınıza gelebilecek bütün atıklarla denizi kirletiyoruz" dedi.İnsanların deniz ekosisteminin temizlenmesini sağlayacak olan organizmalara da zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Bu denizanalarını yiyecek olan büyük balıkların bir tanesini tezgahlarda görebiliyor muyuz? Bu balıkları tükettik, azalttık, eksilttik. Aşırı avladık. Bir taraftan kirletirken, bir taraftan yanlış avcılık politikalarıyla denizi işletmeye çalışırken karşılaştıklarımıza şaşırmamamız gerekiyor. Denizle olan ilişkimizi değiştirmemiz lazım. Marmara Denizi Eylem Planını, 22 eylemden oluşan o planı amasız, fakatsız, lakinsiz bir an önce uygulamaya geçmemiz lazım" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230817/izmirde-denizanasi-istilasi-hastaneye-basvurular-atti-1074711750.html
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marmara denizi, denizanası, kıyıya vurdu
marmara denizi, denizanası, kıyıya vurdu

Marmara'da denizanası istilası

11:48 19.09.2023
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - ALİ İHSAN UĞUR - GÖKHAN DAĞLI-AW033639Marmara Denizanası
Marmara Denizanası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - ALİ İHSAN UĞUR - GÖKHAN DAĞLI-AW033639
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Marmara Denizi'nin güney kıyılarını oluşturan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Küçükkumla ile Balıkesir'in Erdek ve Bandırma ilçelerinde denizanası istilası yaşanıyor.
Gemlik'in Küçükkumla Mahallesi'ndeki sahil boyunda denizanası istilası yaşanıyor. On binlerce denizanası, sahili şeridini doldurdu. Bazı vatandaşlar denizanası artışının en önemli sebebinin deniz kirliliğinin yanı sıra kaçak avlanmalar olabileceğine dikkat çekti.
Yaşanan olay ve görüntülerle ilgili konuşan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Marmara Denizi'nin çok özel bir ekosistem olduğunu, üstte organik maddece zengin ve soğuk Karadeniz sularının, altta ise oksijence zengin besince fakir Akdeniz sularının olduğu ikili bir akıntı sistemi var olduğuna dikkat çekiyor. Sarı, "Bu yapısıyla Marmara Denizi çok dikkatle ilişki kurulması gereken bir deniz ama biz neredeyse 50 yıldır Marmara Denizi'ni bir atık çukuru olarak kullanıyoruz. Yani elimize ne geçerse Marmara Denizi'ne gönderiyoruz. Marmara Denizi'nin atık yükü çok. Yani azot ve fosfor yüksek. Marmara Denizi'ni kirletiyoruz. Evsel atıklarla, endüstriyel atıklarla, tarımsal atıklarla aklınıza gelebilecek bütün atıklarla denizi kirletiyoruz" dedi.
İnsanların deniz ekosisteminin temizlenmesini sağlayacak olan organizmalara da zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Bu denizanalarını yiyecek olan büyük balıkların bir tanesini tezgahlarda görebiliyor muyuz? Bu balıkları tükettik, azalttık, eksilttik. Aşırı avladık. Bir taraftan kirletirken, bir taraftan yanlış avcılık politikalarıyla denizi işletmeye çalışırken karşılaştıklarımıza şaşırmamamız gerekiyor. Denizle olan ilişkimizi değiştirmemiz lazım. Marmara Denizi Eylem Planını, 22 eylemden oluşan o planı amasız, fakatsız, lakinsiz bir an önce uygulamaya geçmemiz lazım" diye konuştu.
İzmir'de denizanası istilası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
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İzmir'de denizanası istilası: Hastaneye başvurular attı
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