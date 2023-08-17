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İzmir'de denizanası istilası: Hastaneye başvurular attı
İzmir'de denizanası istilası: Hastaneye başvurular attı
İzmir'in Foça ilçesinde denizanası istilası nedeniyle hastanelere başvurular arttı. İlçedeki vakalar artarken bazı vatandaşlar, yanma ve batma şikayetiyle... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T10:53+0300
2023-08-17T10:53+0300
türkiye
izmir
denizanası
hastane
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Foça kıyılarında denizanası istilası yaşanıyor. Vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan denizanası istilasının ne zaman sona ereceğini merak ederken, bu durum denize giren vatandaşları da tedirgin ediyor.Deniz analarının istilası, ilçedeki vakaları da artırdı. Yüzerken denizanalarıyla temas eden bazı vatandaşlar, yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurdu.Deniz anasıyla temas eden ve Foça Devlet Hastanesinde tedavi olan Sali Yiğit, İngiliz Burnu mevkiinde denizde iken yaşadığı durumu anlattı. Sali Yiğit, "Kuzenimle denize girerken biraz açılmak istedik. Foça'da denizanası vakalarının çok olduğunu kendimizde gördük. Söyleniyordu zaten. Bulunduğumuz bölgede çok yoktu, kıyıda bir tane ölü deniz anası vardı. Bizde denize girdik, biraz ilerledik bir sorun yoktu. Dubalara kadar geldik, açıklarda tam göğsümün altında bir yanma, batma hissettim. Bir yapışma durumu olmadı; ama sadece temas durumu oldu ve ara ara çizgiler şeklinde izler oluştu. Sonrasında hemen denizden çıktık Foça Devlet Hastanesine gittik. Durumu gören doktor ve hemşireler 'ciddi bir durum' diyerek gerekli tedavi yapıldı” şeklinde konuştu.Uzmanlar, denizanası istilasının aşırı sıcaklar ile deniz kirliliğinden kaynaklandığını belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230813/izmirde-denizanasi-istilasi-1074610049.html
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izmir, denizanası, hastane
izmir, denizanası, hastane

İzmir'de denizanası istilası: Hastaneye başvurular attı

10:53 17.08.2023
© İHAİzmir'de denizanası istilası
İzmir'de denizanası istilası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© İHA
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İzmir'in Foça ilçesinde denizanası istilası nedeniyle hastanelere başvurular arttı. İlçedeki vakalar artarken bazı vatandaşlar, yanma ve batma şikayetiyle hastanelere gidiyor.
Foça kıyılarında denizanası istilası yaşanıyor. Vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan denizanası istilasının ne zaman sona ereceğini merak ederken, bu durum denize giren vatandaşları da tedirgin ediyor.
Deniz analarının istilası, ilçedeki vakaları da artırdı. Yüzerken denizanalarıyla temas eden bazı vatandaşlar, yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurdu.
Deniz anasıyla temas eden ve Foça Devlet Hastanesinde tedavi olan Sali Yiğit, İngiliz Burnu mevkiinde denizde iken yaşadığı durumu anlattı. Sali Yiğit, "Kuzenimle denize girerken biraz açılmak istedik. Foça'da denizanası vakalarının çok olduğunu kendimizde gördük. Söyleniyordu zaten. Bulunduğumuz bölgede çok yoktu, kıyıda bir tane ölü deniz anası vardı. Bizde denize girdik, biraz ilerledik bir sorun yoktu. Dubalara kadar geldik, açıklarda tam göğsümün altında bir yanma, batma hissettim. Bir yapışma durumu olmadı; ama sadece temas durumu oldu ve ara ara çizgiler şeklinde izler oluştu. Sonrasında hemen denizden çıktık Foça Devlet Hastanesine gittik. Durumu gören doktor ve hemşireler 'ciddi bir durum' diyerek gerekli tedavi yapıldı” şeklinde konuştu.
Uzmanlar, denizanası istilasının aşırı sıcaklar ile deniz kirliliğinden kaynaklandığını belirtiliyor.
İzmir'de denizanası istilası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
YAŞAM
İzmir'de denizanası istilası
13 Ağustos, 16:39
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