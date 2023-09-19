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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230919/iran-cumhurbaskani-reisi-rusya-ve-ukrayna-arasinda-ara-bulucu-olabiliriz-1075593416.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Rusya ve Ukrayna arasında ara bulucu olabiliriz
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Rusya ve Ukrayna arasında ara bulucu olabiliriz
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesin sağlanması amacıyla ara bulucu olmaya hazır olduklarını belirtti. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T13:58+0300
2023-09-19T13:58+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna krizi
iran
rusya-iran ilişkileri
ibrahim reisi
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ABD merkezli Newsweek’in aktardığına göre, İran lideri Reisi, New York’ta düzenlenen bir kabulde, “Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki savaşa son vermek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğumuzu defalarca ifade ettik” ifadesini kullandı.ABD’nin, Ukrayna’ya büyük miktarda askeri yardım sağlayarak yıkıcı rol oynadığını söyleyen Reisi, “ABD’ye bir sorumuz var. Neden kararlı bir şekilde arenaya çıkıp barışı teşvik ederek savaşın sona ermesine yardımcı olmak yerine askeri teçhizat tedarik etme ve bu tedarikten para kazanma konusunda bu kadar gayret gösteriyorlar?” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230919/cumhurbaskanligi-kaynagi-erdogan-new-yorktan-dondukten-sonra-putin-ile-tahil-konusunu-gorusebilir-1075590990.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, iran, rusya-iran ilişkileri, ibrahim reisi, abd, amerika birleşik devletleri, new york, newsweek
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, iran, rusya-iran ilişkileri, ibrahim reisi, abd, amerika birleşik devletleri, new york, newsweek

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Rusya ve Ukrayna arasında ara bulucu olabiliriz

13:58 19.09.2023
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesin sağlanması amacıyla ara bulucu olmaya hazır olduklarını belirtti.
ABD merkezli Newsweek’in aktardığına göre, İran lideri Reisi, New York’ta düzenlenen bir kabulde, “Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki savaşa son vermek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğumuzu defalarca ifade ettik” ifadesini kullandı.
ABD’nin, Ukrayna’ya büyük miktarda askeri yardım sağlayarak yıkıcı rol oynadığını söyleyen Reisi, “ABD’ye bir sorumuz var. Neden kararlı bir şekilde arenaya çıkıp barışı teşvik ederek savaşın sona ermesine yardımcı olmak yerine askeri teçhizat tedarik etme ve bu tedarikten para kazanma konusunda bu kadar gayret gösteriyorlar?” dedi.
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