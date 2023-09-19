https://sputniknews.com.tr/20230919/iran-cumhurbaskani-reisi-rusya-ve-ukrayna-arasinda-ara-bulucu-olabiliriz-1075593416.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Rusya ve Ukrayna arasında ara bulucu olabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Rusya ve Ukrayna arasında ara bulucu olabiliriz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesin sağlanması amacıyla ara bulucu olmaya hazır olduklarını belirtti. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T13:58+0300

2023-09-19T13:58+0300

2023-09-19T13:58+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna krizi

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ABD merkezli Newsweek’in aktardığına göre, İran lideri Reisi, New York’ta düzenlenen bir kabulde, “Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki savaşa son vermek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğumuzu defalarca ifade ettik” ifadesini kullandı.ABD’nin, Ukrayna’ya büyük miktarda askeri yardım sağlayarak yıkıcı rol oynadığını söyleyen Reisi, “ABD’ye bir sorumuz var. Neden kararlı bir şekilde arenaya çıkıp barışı teşvik ederek savaşın sona ermesine yardımcı olmak yerine askeri teçhizat tedarik etme ve bu tedarikten para kazanma konusunda bu kadar gayret gösteriyorlar?” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230919/cumhurbaskanligi-kaynagi-erdogan-new-yorktan-dondukten-sonra-putin-ile-tahil-konusunu-gorusebilir-1075590990.html

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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, iran, rusya-iran ilişkileri, ibrahim reisi, abd, amerika birleşik devletleri, new york, newsweek