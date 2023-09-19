https://sputniknews.com.tr/20230919/grossi-zaporojye-ngsnin-guvenligiyle-ilgili-durum-iyilesiyor-1075597922.html
Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliğiyle ilgili durum iyileşiyor
Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliğiyle ilgili durum iyileşiyor
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Müdürü Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenliğiyle ilgili durumda bazı iyileşmeleri... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T16:45+0300
2023-09-19T16:45+0300
2023-09-19T16:45+0300
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
zaporizhzhya nükleer santrali
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zaporojskaya nükleer enerji santrali
nükleer
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ukrayna
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UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, daha önce önerdiği nükleer güvenlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı sorusuna, “Hiçbir zaman emin olamayız. Her gün bizim için yeni sorun çıkıyor. Şimdilik belli iyileşmeler görüyoruz, ama yine de Zaporojye NGS’deki durum hassaslığını koruyor” dedi.Grossi, “Bu hafta içinde her iki tarafla görüşeceğim. Bu durumda yararlı kalabilmem için buna çok ihtiyacım var” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/uaek-baskani-grossi-ukraynanin-taarruzu-zaporojye-ngsye-yonelik-riskleri-artiriyor-1075005713.html
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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, zaporijya, zaporojskaya nükleer enerji santrali, nükleer, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, zaporijya, zaporojskaya nükleer enerji santrali, nükleer, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliğiyle ilgili durum iyileşiyor
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Müdürü Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenliğiyle ilgili durumda bazı iyileşmeleri kaydettiklerini belirtti.
UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, daha önce önerdiği nükleer güvenlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı sorusuna, “Hiçbir zaman emin olamayız. Her gün bizim için yeni sorun çıkıyor. Şimdilik belli iyileşmeler görüyoruz, ama yine de Zaporojye NGS’deki durum hassaslığını koruyor” dedi.
Grossi, “Bu hafta içinde her iki tarafla görüşeceğim. Bu durumda yararlı kalabilmem için buna çok ihtiyacım var” ifadesini kullandı.