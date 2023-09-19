https://sputniknews.com.tr/20230919/grossi-zaporojye-ngsnin-guvenligiyle-ilgili-durum-iyilesiyor-1075597922.html

Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliğiyle ilgili durum iyileşiyor

Grossi: Zaporojye NGS’nin güvenliğiyle ilgili durum iyileşiyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Müdürü Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenliğiyle ilgili durumda bazı iyileşmeleri... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T16:45+0300

2023-09-19T16:45+0300

2023-09-19T16:45+0300

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

zaporizhzhya nükleer santrali

zaporojye

zaporijya

zaporojskaya nükleer enerji santrali

nükleer

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, daha önce önerdiği nükleer güvenlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı sorusuna, “Hiçbir zaman emin olamayız. Her gün bizim için yeni sorun çıkıyor. Şimdilik belli iyileşmeler görüyoruz, ama yine de Zaporojye NGS’deki durum hassaslığını koruyor” dedi.Grossi, “Bu hafta içinde her iki tarafla görüşeceğim. Bu durumda yararlı kalabilmem için buna çok ihtiyacım var” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230829/uaek-baskani-grossi-ukraynanin-taarruzu-zaporojye-ngsye-yonelik-riskleri-artiriyor-1075005713.html

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zaporijya

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