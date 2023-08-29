https://sputniknews.com.tr/20230829/uaek-baskani-grossi-ukraynanin-taarruzu-zaporojye-ngsye-yonelik-riskleri-artiriyor-1075005713.html

UAEK Başkanı Grossi: Ukrayna’nın taarruzu Zaporojye NGS’ye yönelik riskleri artırıyor

UAEK Başkanı Grossi: Ukrayna’nın taarruzu Zaporojye NGS’ye yönelik riskleri artırıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna’nın Zaporojye Bölgesi’nde devam eden taarruzunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T00:57+0300

2023-08-29T00:57+0300

2023-08-29T00:57+0300

ukrayna krizi

rafael grossi

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

zaporojye

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İsveç Uluslararası İlikiler Enstitüsü’nde konuşan UAEK Başkanı Grossi, “Bildiğiniz gibi, şu anda bir karşı taarruz devam ediyor. Taarruz Zaporojye Bölgesi’nde yoğunlaştı. Santralde değil genel olarak bölgede. Elbette bu durum, santrale saldırılması veya santrale zarar verilmesi olasılığını artırıyor” ifadesini kullandı.Her biri 1 gigawatt kapasiteli altı güç ünitesiyle Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olarak gösterilen Zaporojye NGS, Dinyeper Nehri’nin sol yakasında, Energodar şehrinin yanında yer alıyor. Santral, Ekim 2022’de Rusya’nın malvarlıkları arasına katıldı. Ukrayna ordusu düzenli olarak Energodar şehrini ve Zaporojye NGS’yi bombalıyor.

zaporojye

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