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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/uaek-baskani-grossi-ukraynanin-taarruzu-zaporojye-ngsye-yonelik-riskleri-artiriyor-1075005713.html
UAEK Başkanı Grossi: Ukrayna’nın taarruzu Zaporojye NGS’ye yönelik riskleri artırıyor
UAEK Başkanı Grossi: Ukrayna’nın taarruzu Zaporojye NGS’ye yönelik riskleri artırıyor
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna’nın Zaporojye Bölgesi’nde devam eden taarruzunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T00:57+0300
2023-08-29T00:57+0300
ukrayna krizi
rafael grossi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
zaporojye
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İsveç Uluslararası İlikiler Enstitüsü’nde konuşan UAEK Başkanı Grossi, “Bildiğiniz gibi, şu anda bir karşı taarruz devam ediyor. Taarruz Zaporojye Bölgesi’nde yoğunlaştı. Santralde değil genel olarak bölgede. Elbette bu durum, santrale saldırılması veya santrale zarar verilmesi olasılığını artırıyor” ifadesini kullandı.Her biri 1 gigawatt kapasiteli altı güç ünitesiyle Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olarak gösterilen Zaporojye NGS, Dinyeper Nehri’nin sol yakasında, Energodar şehrinin yanında yer alıyor. Santral, Ekim 2022’de Rusya’nın malvarlıkları arasına katıldı. Ukrayna ordusu düzenli olarak Energodar şehrini ve Zaporojye NGS’yi bombalıyor.
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rafael grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), zaporojye
rafael grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), zaporojye

UAEK Başkanı Grossi: Ukrayna’nın taarruzu Zaporojye NGS’ye yönelik riskleri artırıyor

00:57 29.08.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna’nın Zaporojye Bölgesi’nde devam eden taarruzunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) zarar verme olasılığını artırdığını belirtti.
İsveç Uluslararası İlikiler Enstitüsü’nde konuşan UAEK Başkanı Grossi, “Bildiğiniz gibi, şu anda bir karşı taarruz devam ediyor. Taarruz Zaporojye Bölgesi’nde yoğunlaştı. Santralde değil genel olarak bölgede. Elbette bu durum, santrale saldırılması veya santrale zarar verilmesi olasılığını artırıyor” ifadesini kullandı.
Her biri 1 gigawatt kapasiteli altı güç ünitesiyle Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olarak gösterilen Zaporojye NGS, Dinyeper Nehri’nin sol yakasında, Energodar şehrinin yanında yer alıyor.
Santral, Ekim 2022’de Rusya’nın malvarlıkları arasına katıldı. Ukrayna ordusu düzenli olarak Energodar şehrini ve Zaporojye NGS’yi bombalıyor.
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