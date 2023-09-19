https://sputniknews.com.tr/20230919/egirdir-golunde-bulunan-el-bombalari-imha-edildi-1075585732.html
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları imha edildi
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları imha edildi
Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası ekiplerce imha edildi. İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T08:40+0300
2023-09-19T08:40+0300
2023-09-19T08:40+0300
türkiye
eğirdir gölü
el bombası
imha
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Eğirdir Gölü'nde yüzen Mustafa C, Yazla Mahallesi kıyısından 15 metre açıkta ve yaklaşık 30 santimetre derinlikte el bombaları olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 9 el bombası olduğunu tespit etti.Bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından imha edildi.İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230918/egirdir-golunde-el-bombalari-bulundu-1075562904.html
türkiye
eğirdir gölü
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eğirdir gölü, el bombası, imha
eğirdir gölü, el bombası, imha
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları imha edildi
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Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası ekiplerce imha edildi. İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Eğirdir Gölü'nde yüzen Mustafa C, Yazla Mahallesi kıyısından 15 metre açıkta ve yaklaşık 30 santimetre derinlikte el bombaları olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 9 el bombası olduğunu tespit etti.
Bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından imha edildi.
İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.