https://sputniknews.com.tr/20230919/egirdir-golunde-bulunan-el-bombalari-imha-edildi-1075585732.html

Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları imha edildi

Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları imha edildi

Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası ekiplerce imha edildi. İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T08:40+0300

2023-09-19T08:40+0300

2023-09-19T08:40+0300

türkiye

eğirdir gölü

el bombası

imha

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Eğirdir Gölü'nde yüzen Mustafa C, Yazla Mahallesi kıyısından 15 metre açıkta ve yaklaşık 30 santimetre derinlikte el bombaları olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 9 el bombası olduğunu tespit etti.Bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından imha edildi.İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230918/egirdir-golunde-el-bombalari-bulundu-1075562904.html

türkiye

eğirdir gölü

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eğirdir gölü, el bombası, imha