https://sputniknews.com.tr/20230918/egirdir-golunde-el-bombalari-bulundu-1075562904.html

Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu

Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir gölünde 9 adet el bombası olduğu tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, bombaların... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T12:54+0300

2023-09-18T12:54+0300

2023-09-18T12:54+0300

türkiye

el bombası

göl

soruşturma

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Göle yüzmek için giren M.C isimli vatandaş gölde patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gölün sahil kısmından 15 metre uzaklığında ve 30-40 santimetre derinlikte olan 9 adet cismin el bombası olduğu tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri göle giriş ve çıkışlara kapattı. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık’ta bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.Soruşturma başlatıldıÖte yandan, olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı, suyun içerisindeki el bombalarının çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230910/gucu-bakimindan-25-nukleer-bombaya-esdeger-fas-depremi-bolgeye-dair-teorileri-degistirecek-1075365393.html

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el bombası, göl, soruşturma