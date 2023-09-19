https://sputniknews.com.tr/20230919/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-jens-stoltenbergi-kabul-etti-1075583313.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T02:48+0300
2023-09-19T02:48+0300
2023-09-19T02:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg
abd
abd
birleşmiş milletler (bm)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'ndeki basına kapalı kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü.
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recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, abd, abd, birleşmiş milletler (bm)
recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, abd, abd, birleşmiş milletler (bm)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Türkevi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'ndeki basına kapalı kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü.