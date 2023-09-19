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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalında konuştu. Erdoğan, "Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'de Amerikan PBS kanalına konuştu. TRT Haber'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine, "Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirilmemeli. Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmaması gerektiğine inanıyorum” dedi.İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda ise İsveç'in verdiği sözleri tutması gerektiğini dile getirdi. "Terör örgütlerinin gösteri ve faaliyetlerini durdurmaları gerekmektedir. İsveç sadece mevzuatta değişiklik yapmış gibi görünüyor ama yeterli değil" ifadelerini kullandı.'ABD ile iyi ilişkilerim olduğu gibi Rusya ile de olacak'Erdoğan, ABD'yi mi Rusya'yı mı tercih ediyorsunuz sorusuna, "Diplomasi dünya çapındaki uluslarla kazan-kazan senaryosuna dayalı temaslar kurmaktan ibarettir, tıpkı ABD ile iyi ilişkilerim olduğu gibi, aynı şekilde Rusya ile de iyi ilişkilerim olacak. Bu şekilde devam edeceğim" cevabını verdi. 'Türkiye'nin mahkeme kararlarına saygı duyulması gerekiyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz konuşması devam ederken, spikerin araya girip sözünü kesmek istemesi üzerine "Konuşmamı kesmeye hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerini sürdürerek Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Mahkeme kararlarına herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.
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recep tayyip erdoğan, rusya, batı
recep tayyip erdoğan, rusya, batı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum

01:40 19.09.2023 (güncellendi: 02:33 19.09.2023)
© İHA / HÜLYA KEKLİK-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© İHA / HÜLYA KEKLİK-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalında konuştu. Erdoğan, "Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'de Amerikan PBS kanalına konuştu.
TRT Haber'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine, "Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirilmemeli. Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmaması gerektiğine inanıyorum” dedi.
İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda ise İsveç'in verdiği sözleri tutması gerektiğini dile getirdi. "Terör örgütlerinin gösteri ve faaliyetlerini durdurmaları gerekmektedir. İsveç sadece mevzuatta değişiklik yapmış gibi görünüyor ama yeterli değil" ifadelerini kullandı.

'ABD ile iyi ilişkilerim olduğu gibi Rusya ile de olacak'

Erdoğan, ABD'yi mi Rusya'yı mı tercih ediyorsunuz sorusuna, "Diplomasi dünya çapındaki uluslarla kazan-kazan senaryosuna dayalı temaslar kurmaktan ibarettir, tıpkı ABD ile iyi ilişkilerim olduğu gibi, aynı şekilde Rusya ile de iyi ilişkilerim olacak. Bu şekilde devam edeceğim" cevabını verdi.

'Türkiye'nin mahkeme kararlarına saygı duyulması gerekiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz konuşması devam ederken, spikerin araya girip sözünü kesmek istemesi üzerine "Konuşmamı kesmeye hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerini sürdürerek Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Mahkeme kararlarına herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.
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