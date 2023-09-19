https://sputniknews.com.tr/20230919/brics-disisleri-bakanlari-bm-genel-kurulu-kapsaminda-new-yorkta-bir-araya-gelecek-1075589983.html
BRICS dışişleri bakanları BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelecek
BRICS dışişleri bakanları BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek BRICS dışişleri bakanları toplantısına katılacağı... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T11:35+0300
2023-09-19T11:35+0300
2023-09-19T11:45+0300
dünya
brics
sergey lavrov
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
new york
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
başkanlık
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York şehrinde BM'nin 78. Genel Kurulu kapsamında 20 Eylül'de düzenlenecek BRICS dışişleri bakanları toplantısına katılacak" ifadesine yer verildi.Toplantıda, BRICS ülkeleri dışişleri bakanlarının, BM Genel Kurulu'nun gündemindekiler dahil güncel uluslararası sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Bakanların, önde gelen çok taraflı platformlardaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve son Johannesburg Zirvesi'ndeki kabul edilen kararların uygulanması dahil BRICS kapsamındaki işbirliğini ele alacağı aktarıldı.Açıklamada, "Lavrov meslektaşlarına Rusya'nın 2024'te birlikteki dönem başkanlığına ilişkin planlarına yönelik bilgi verecek" ifade ise dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-jens-stoltenbergi-kabul-etti-1075583313.html
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brics, sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, new york, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, başkanlık
brics, sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, new york, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, başkanlık
BRICS dışişleri bakanları BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelecek
11:35 19.09.2023 (güncellendi: 11:45 19.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek BRICS dışişleri bakanları toplantısına katılacağı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York şehrinde BM'nin 78. Genel Kurulu kapsamında 20 Eylül'de düzenlenecek BRICS dışişleri bakanları toplantısına katılacak" ifadesine yer verildi.
Toplantıda, BRICS ülkeleri dışişleri bakanlarının, BM Genel Kurulu'nun gündemindekiler dahil güncel uluslararası sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Bakanların, önde gelen çok taraflı platformlardaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve son Johannesburg Zirvesi'ndeki kabul edilen kararların uygulanması dahil BRICS kapsamındaki işbirliğini ele alacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Lavrov meslektaşlarına Rusya'nın 2024'te birlikteki dönem başkanlığına ilişkin planlarına yönelik bilgi verecek" ifade ise dikkat çekti.