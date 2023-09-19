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https://sputniknews.com.tr/20230919/bakan-isikhandan-emekli-maaslarina-zam-aciklamasi-bag-kurlular-icin-prim-gun-sayisi-karari-1075584084.html
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına zam açıklaması: Bağ-Kur’lular için prim gün sayısı kararı
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına zam açıklaması: Bağ-Kur’lular için prim gün sayısı kararı
Abdulkadir Selvi, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşlarına zamla ilgili açıklamalarını paylaştı. Ayrıca, söz konusu düzenlemenin Cumhurbaşkanı... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T07:24+0300
2023-09-19T08:00+0300
ekonomi
vedat ışıkhan
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
prim
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Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeyi merakla bekliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya geldiği görüşmeyi aktardı. Selvi, "Çalışma Bakanı’ndan yeni açıklamalar var" başlıklı yazısında emekli maaşlarına zamla ilgili son gelişmeleri paylaştı. "Kulağıma daha çok seyyanen zam geliyor" ifadelerini kullanan Selvi, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bakanlar düzeyinde ele alınacağını bildirdi.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Vedat Işıkhan’la haliyle çalışma hayatının sorunlarını konuştuk. Tabii ki ilk sırada emeklilere zam konusu vardı. Her zaman gündeme getiriyorum. Emeklilere yapılan zam yetersiz kaldı. Emekliler bu ülkede istikrarın adreslerinden biri. Türkiye’nin geçmişte yaşadığı zorlukları bildikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı hizmetleri en iyi onlar takdir ediyor. Ama temmuz zammıyla birlikte gönül bağlarında bir kopma yaşandı. O nedenle emeklileri sayıdan ve rakamdan ibaret görmemek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözüyle ise yeniden umutlandılar. “Erdoğan söz verdiyse yapar” diyorlar.Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da aynı kanaatte. “Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda çalışma tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir” dedi.Haftaya başlıyorEmeklilerle ilgili olarak bakanlık bürokratları zaten çalışıyorlardı. Edindiğim bilgiye göre önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bakanlar düzeyinde ele alınacak. 1 Ekim’de Meclis açılacak. Çalışma Kabine’de görüşüldükten sonra Meclis’e sunulacak.Daha önce emeklilere zam konusunda üç alternatife göre hazırlık yapıldığını yazmıştım. “Seyyanen, en düşük aylığın yükseltilmesi ve oransal bir artış” yapılması yönündeydi. Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılacak çalışmada bu olgunlaştırılacak. Kabine toplantısında ise son şekli verilip Meclis’e gönderilecek. Kulağıma daha çok seyyanen zam geliyor.Peki zam gelirse ne zaman uygulanacak? 2024 yılı ocak ayına mı kalacak yoksa yeni yıl beklenmeden emeklilerin cebine girecek mi? Bunun için de Meclis’ten geçecek yasal düzenlemedeki tarih geçerli olacak. İzlenimim emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılacağı yönünde.Memur ve memur emeklileriyle ilgili olarak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen bir oran var. 2024 yılında enflasyon farkı artı ilk 6 ayda yüzde 10 zam alacaklar. Yüzde 10 düşük bir oran ama enflasyon farkıyla birlikte maaşlarının yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin TL’den 33 bin liraya yükselecek.Oransal olarak iyi bir artış ama asıl çözüm enflasyonun düşürülmesinden geçiyor. Siz ne kadar yüksek bir zam verirseniz verin, enflasyon alıp götürüyor. Ama enflasyona karşı çalışanın bir koruma kalkanının olması da yararlı. En azından çalışanı enflasyona karşı koruyor.Bağ-Kur’luların primleriZaman zaman TV programlarında da gündeme getiriyorum. Bağ-Kur’luların prim sıkıntısı var. Bu durum özellikle de küçük esnafı zorluyor. SSK’lılar için 7 bin 200 gün prim ödemek yeterli sayılırken Bağ-Kurlular 9 bin gün prim ödemek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu adaletsizliğin giderilmesi konusunda söz vermişti. Çalışma Bakanı Işıkhan, “Bağ-Kur’luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi konusu özellikle küçük esnaf kapsamında bulunan yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur’lumuzu kapsıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz” dedi."
https://sputniknews.com.tr/20230915/abdulkadir-selviden-emekli-maasina-seyyanen-zam-ve-bir-defalik-ikramiye-kulisi-1075489302.html
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vedat ışıkhan, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, prim
vedat ışıkhan, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, prim

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına zam açıklaması: Bağ-Kur’lular için prim gün sayısı kararı

07:24 19.09.2023 (güncellendi: 08:00 19.09.2023)
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Abdulkadir Selvi, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşlarına zamla ilgili açıklamalarını paylaştı. Ayrıca, söz konusu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bakanlar düzeyinde ele alınacağını bildirildi.
Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeyi merakla bekliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya geldiği görüşmeyi aktardı.
Selvi, "Çalışma Bakanı’ndan yeni açıklamalar var" başlıklı yazısında emekli maaşlarına zamla ilgili son gelişmeleri paylaştı. "Kulağıma daha çok seyyanen zam geliyor" ifadelerini kullanan Selvi, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bakanlar düzeyinde ele alınacağını bildirdi.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Vedat Işıkhan’la haliyle çalışma hayatının sorunlarını konuştuk. Tabii ki ilk sırada emeklilere zam konusu vardı. Her zaman gündeme getiriyorum. Emeklilere yapılan zam yetersiz kaldı. Emekliler bu ülkede istikrarın adreslerinden biri. Türkiye’nin geçmişte yaşadığı zorlukları bildikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı hizmetleri en iyi onlar takdir ediyor. Ama temmuz zammıyla birlikte gönül bağlarında bir kopma yaşandı. O nedenle emeklileri sayıdan ve rakamdan ibaret görmemek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözüyle ise yeniden umutlandılar. “Erdoğan söz verdiyse yapar” diyorlar.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da aynı kanaatte. “Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda çalışma tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir” dedi.

Haftaya başlıyor

Emeklilerle ilgili olarak bakanlık bürokratları zaten çalışıyorlardı. Edindiğim bilgiye göre önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bakanlar düzeyinde ele alınacak. 1 Ekim’de Meclis açılacak. Çalışma Kabine’de görüşüldükten sonra Meclis’e sunulacak.
Daha önce emeklilere zam konusunda üç alternatife göre hazırlık yapıldığını yazmıştım. “Seyyanen, en düşük aylığın yükseltilmesi ve oransal bir artış” yapılması yönündeydi. Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılacak çalışmada bu olgunlaştırılacak. Kabine toplantısında ise son şekli verilip Meclis’e gönderilecek. Kulağıma daha çok seyyanen zam geliyor.
Peki zam gelirse ne zaman uygulanacak? 2024 yılı ocak ayına mı kalacak yoksa yeni yıl beklenmeden emeklilerin cebine girecek mi? Bunun için de Meclis’ten geçecek yasal düzenlemedeki tarih geçerli olacak. İzlenimim emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılacağı yönünde.
Memur ve memur emeklileriyle ilgili olarak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen bir oran var. 2024 yılında enflasyon farkı artı ilk 6 ayda yüzde 10 zam alacaklar. Yüzde 10 düşük bir oran ama enflasyon farkıyla birlikte maaşlarının yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin TL’den 33 bin liraya yükselecek.
Oransal olarak iyi bir artış ama asıl çözüm enflasyonun düşürülmesinden geçiyor. Siz ne kadar yüksek bir zam verirseniz verin, enflasyon alıp götürüyor. Ama enflasyona karşı çalışanın bir koruma kalkanının olması da yararlı. En azından çalışanı enflasyona karşı koruyor.

Bağ-Kur’luların primleri

Zaman zaman TV programlarında da gündeme getiriyorum. Bağ-Kur’luların prim sıkıntısı var. Bu durum özellikle de küçük esnafı zorluyor. SSK’lılar için 7 bin 200 gün prim ödemek yeterli sayılırken Bağ-Kurlular 9 bin gün prim ödemek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu adaletsizliğin giderilmesi konusunda söz vermişti. Çalışma Bakanı Işıkhan, “Bağ-Kur’luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi konusu özellikle küçük esnaf kapsamında bulunan yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur’lumuzu kapsıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz” dedi."
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EKONOMİ
Abdulkadir Selvi’den emekli maaşına seyyanen zam ve bir defalık ikramiye kulisi
15 Eylül, 07:30
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