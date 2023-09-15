https://sputniknews.com.tr/20230915/abdulkadir-selviden-emekli-maasina-seyyanen-zam-ve-bir-defalik-ikramiye-kulisi-1075489302.html
Abdulkadir Selvi’den emekli maaşına seyyanen zam ve bir defalık ikramiye kulisi
Abdulkadir Selvi’den emekli maaşına seyyanen zam ve bir defalık ikramiye kulisi
Abdulkadir Selvi, emekli maaşına yapılacak düzenleme ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiyeyle ilgili son bilgileri paylaştı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T07:30+0300
2023-09-15T07:30+0300
2023-09-15T07:30+0300
ekonomi
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
emekli
abdulkadir selvi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074499490_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2574ee8f859e642b23d70e4f4d3072d0.jpg
Milyonlarca emekli, ara zamla ilgili bilgileri takip etmeye devam ediyor. Son olarak, Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiye ödeneceğine yönelik iddialar gündeme geldi.Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde paylaştığı, "Emekliye zam mı bir defalık ikramiye mi" başlıklı yazısında, emekli maaşına yapılması beklenen düzenleme ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiyeyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.Selvi yazısında, "Buradaki kritik soru şu, bu bir defalığına mı mahsus olacak yoksa ocak ayına kadar geçerli mi olacak? Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde. Bunu Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı nedeniyle, “Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi” olarak tanımlayanlar da var" ifadelerine yer verdi.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Emeklilerle ilgili düzenlemenin sadece en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili olmayacağı, emeklilerin tümünü kapsayacağı söyleniyor. Hem memur emeklileri hem SSK ve Bağ-Kur Emeklileri bundan eşit bir şekilde yararlanacak. Seyyanen bir zam yapılması bekleniyor.Bunun için bir yasal düzenleme yapılacak.Buradaki kritik soru şu, bu bir defalığına mı mahsus olacak yoksa ocak ayına kadar geçerli mi olacak? Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde. Bunu Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı nedeniyle, “Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi” olarak tanımlayanlar da var.Tekrar ifade ediyorum. Kulağıma gelen bir defaya mahsus olacağı yönünde ama bu tatmin edici olur mu emin değilim.Emeklilerimiz zor durumda. Bir defalığına verilecek ikramiye emeklileri tatmin etmez. Çünkü hayat pahalılığı karşısında en çok onlar eziliyor. Bir defaya mahsus değil, yıl sonuna kadar yapılacak bir seyyanen zam onları rahatlatabilir."
https://sputniknews.com.tr/20230915/emekliye-cumhuriyet-bayrami-ikramiyesi-verilecek-mi-1075488960.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074499490_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_625c5f32b5a0efc5c077e2b61fbd9103.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emekli maaşı, emekli ikramiyesi, emekli, abdulkadir selvi
emekli maaşı, emekli ikramiyesi, emekli, abdulkadir selvi
Abdulkadir Selvi’den emekli maaşına seyyanen zam ve bir defalık ikramiye kulisi
Abone ol
Abdulkadir Selvi, emekli maaşına yapılacak düzenleme ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiyeyle ilgili son bilgileri paylaştı.
Milyonlarca emekli, ara zamla ilgili bilgileri takip etmeye devam ediyor. Son olarak, Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiye ödeneceğine yönelik iddialar gündeme geldi.
Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde paylaştığı, "Emekliye zam mı bir defalık ikramiye mi" başlıklı yazısında, emekli maaşına yapılması beklenen düzenleme ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiyeyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.
Selvi yazısında, "Buradaki kritik soru şu, bu bir defalığına mı mahsus olacak yoksa ocak ayına kadar geçerli mi olacak? Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde. Bunu Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı nedeniyle, “Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi” olarak tanımlayanlar da var" ifadelerine yer verdi.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Emeklilerle ilgili düzenlemenin sadece en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili olmayacağı, emeklilerin tümünü kapsayacağı söyleniyor. Hem memur emeklileri hem SSK ve Bağ-Kur Emeklileri bundan eşit bir şekilde yararlanacak. Seyyanen bir zam yapılması bekleniyor.
Bunun için bir yasal düzenleme yapılacak.
Buradaki kritik soru şu, bu bir defalığına mı mahsus olacak yoksa ocak ayına kadar geçerli mi olacak? Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde. Bunu Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı nedeniyle, “Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi” olarak tanımlayanlar da var.
Tekrar ifade ediyorum. Kulağıma gelen bir defaya mahsus olacağı yönünde ama bu tatmin edici olur mu emin değilim.
Emeklilerimiz zor durumda. Bir defalığına verilecek ikramiye emeklileri tatmin etmez. Çünkü hayat pahalılığı karşısında en çok onlar eziliyor. Bir defaya mahsus değil, yıl sonuna kadar yapılacak bir seyyanen zam onları rahatlatabilir."