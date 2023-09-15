https://sputniknews.com.tr/20230915/abdulkadir-selviden-emekli-maasina-seyyanen-zam-ve-bir-defalik-ikramiye-kulisi-1075489302.html

Abdulkadir Selvi’den emekli maaşına seyyanen zam ve bir defalık ikramiye kulisi

Abdulkadir Selvi’den emekli maaşına seyyanen zam ve bir defalık ikramiye kulisi

Abdulkadir Selvi, emekli maaşına yapılacak düzenleme ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiyeyle ilgili son bilgileri paylaştı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T07:30+0300

2023-09-15T07:30+0300

2023-09-15T07:30+0300

ekonomi

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

emekli

abdulkadir selvi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074499490_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2574ee8f859e642b23d70e4f4d3072d0.jpg

Milyonlarca emekli, ara zamla ilgili bilgileri takip etmeye devam ediyor. Son olarak, Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiye ödeneceğine yönelik iddialar gündeme geldi.Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde paylaştığı, "Emekliye zam mı bir defalık ikramiye mi" başlıklı yazısında, emekli maaşına yapılması beklenen düzenleme ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiyeyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.Selvi yazısında, "Buradaki kritik soru şu, bu bir defalığına mı mahsus olacak yoksa ocak ayına kadar geçerli mi olacak? Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde. Bunu Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı nedeniyle, “Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi” olarak tanımlayanlar da var" ifadelerine yer verdi.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Emeklilerle ilgili düzenlemenin sadece en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili olmayacağı, emeklilerin tümünü kapsayacağı söyleniyor. Hem memur emeklileri hem SSK ve Bağ-Kur Emeklileri bundan eşit bir şekilde yararlanacak. Seyyanen bir zam yapılması bekleniyor.Bunun için bir yasal düzenleme yapılacak.Buradaki kritik soru şu, bu bir defalığına mı mahsus olacak yoksa ocak ayına kadar geçerli mi olacak? Kulağıma gelen bilgiler bir defaya mahsus olacağı yönünde. Bunu Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı nedeniyle, “Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı ikramiyesi” olarak tanımlayanlar da var.Tekrar ifade ediyorum. Kulağıma gelen bir defaya mahsus olacağı yönünde ama bu tatmin edici olur mu emin değilim.Emeklilerimiz zor durumda. Bir defalığına verilecek ikramiye emeklileri tatmin etmez. Çünkü hayat pahalılığı karşısında en çok onlar eziliyor. Bir defaya mahsus değil, yıl sonuna kadar yapılacak bir seyyanen zam onları rahatlatabilir."

https://sputniknews.com.tr/20230915/emekliye-cumhuriyet-bayrami-ikramiyesi-verilecek-mi-1075488960.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli maaşı, emekli ikramiyesi, emekli, abdulkadir selvi