https://sputniknews.com.tr/20230915/emekliye-cumhuriyet-bayrami-ikramiyesi-verilecek-mi-1075488960.html

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son günlerde gündemde yer alıyor. Milyonlarca emekli için de ikramiye ödemesi olacağı iddiası son günlerde sosyal... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T07:04+0300

2023-09-15T07:04+0300

2023-09-15T07:08+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak emekliye zam düzenlemesi masada yer alırken, bir de ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi.Hürriyet'in haberine göre, bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Ancak bu konuya dair resmi kurum ve kişilerden henüz bir açıklama yok.Ara zam yapılacak mı?Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirmenin ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi öncesinde de hayata geçirilebileceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması devam ederken, yapılacak ara zam konusunun ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.

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emekli 100 yıl ikramiyesi