https://sputniknews.com.tr/20230919/ankarada-sanayi-sitesinde-yangin-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1075591855.html
Ankara'da sanayi sitesinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Ankara'da sanayi sitesinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Ankara'daki Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor. Yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T12:37+0300
2023-09-19T12:37+0300
2023-09-19T12:37+0300
türkiye
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sanayi
sanayi siteleri
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Gersan Sanayi Sitesi'ndeki minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine de sıçradı.Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, Ankara'nın birçok noktasından görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230919/istanbuldaki-aydos-ormaninda-yangin--1075587450.html
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ankara, sanayi, sanayi siteleri
ankara, sanayi, sanayi siteleri
Ankara'da sanayi sitesinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Ankara'daki Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor. Yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Gersan Sanayi Sitesi'ndeki minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine de sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, Ankara'nın birçok noktasından görüldü.