https://sputniknews.com.tr/20230919/ankarada-sanayi-sitesinde-yangin-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1075591855.html

Ankara'da sanayi sitesinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ankara'da sanayi sitesinde yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ankara'daki Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor. Yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T12:37+0300

2023-09-19T12:37+0300

2023-09-19T12:37+0300

türkiye

ankara

sanayi

sanayi siteleri

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Gersan Sanayi Sitesi'ndeki minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine de sıçradı.Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, Ankara'nın birçok noktasından görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230919/istanbuldaki-aydos-ormaninda-yangin--1075587450.html

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ankara, sanayi, sanayi siteleri