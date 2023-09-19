https://sputniknews.com.tr/20230919/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-mace-ordu-kaybolan-f-35in-nereye-dustugunu-bilmiyor-1075593651.html

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace, dün Güney Karolina Eyaleti’nde düşen F-35 savaş uçağı enkazının nerede bulunduğunun henüz bilinmediğini belirtti. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T13:11+0300

2023-09-19T13:11+0300

2023-09-19T13:11+0300

savunma

güney karolina

abd

abd temsilciler meclisi

temsilciler meclisi

flightradar

f-35

f-35b

f-35b hayalet savaş uçağı

kayıp

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Nancy Mace, X sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar yaptığım en kısa toplantılardan biriydi çünkü, tahmin edin neden, beni bilgilendirmek için gönderilen ABD Deniz Piyadeleri temsilcilerinden hiçbiri hiçbir soruyu cevaplayamadı” ifadesini kullandı.ABD’li politikacı, F-35’in havada yoksa suda olduğunun bilinmediğinin altını çizdi.Uçakların bulunduğu konumun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan Flightradar da ABD’li askerlere uçak arama konusunda yardım edilmesi çağrısını yayınladı.Flightradar’ın X platformundaki paylaşımda, “ABD ordusu, dün pilot atladıktan sonra uçmaya devam eden kayıp F-35B uçağını Güney Karolina’da aramaya devam ediyor” dendi.Güney Karolina'nın North Charleston şehrinde bulunan Joint Base Charleston Hava Üssü dün yeni nesil savaş uçağı F-35B'nin kaybolduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230918/abdde-yeni-nesil-hayalet-savas-ucagi-kayboldu-1075556293.html

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