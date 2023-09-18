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ABD’de yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı kayboldu
ABD’de yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı kayboldu
ABD’nin Güney Karolina Eyaleti’nde yeni nesil savaş uçağı F-35B'nin düştüğü, pilotu paraşütle atladığı hava aracını bulmak için arama çalışmalarının devam... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T09:42+0300
2023-09-18T09:42+0300
savunma
göl
uçak
kayıp
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savaş uçağı
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pilot
paraşüt
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Güney Karolina'nın North Charleston şehrinde bulunan Joint Base Charleston hava üssünün X platformundan yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde kaza yapan F-35 uçağını bulmak için Beaufort deniz piyadeleri hava üssüyle birlikte çalışıyoruz. Pilot başarılı bir şekilde paraşütle atladı” ifadesi kullanıldı.Olası tanıklara olayla ilgili bildiklerini yetkililere bildirme çağrısında bulundu.ABD Deniz Piyade Kolordusu’ndan WCSC televizyonuna yapılan açıklamada, kaza yapan uçağın, 2. Deniz Uçağı Kanadı 501. Eğitim Savaş Uçağı Filosu’na (VMFAT-501) ait bir F-35B olduğu bildirildi. Pilotun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.Arama çalışmaları, Güney Karolina Eyaleti’nin orta kesimlerindeki Moultrie ve Marion göllerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230908/kuzey-kore-nukleer-silah-tasiyabilen-denizaltisini-tanitti-1075295971.html
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göl, uçak, kayıp, abd, savaş uçağı, f-35b, pilot, paraşüt, güney karolina, abd deniz piyade kolordusu, arama kurtarma
göl, uçak, kayıp, abd, savaş uçağı, f-35b, pilot, paraşüt, güney karolina, abd deniz piyade kolordusu, arama kurtarma

ABD’de yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı kayboldu

09:42 18.09.2023
© AFP 2023 / MCSN Natasha R. ChalkF-35B Lightning II, USS Wasp uçak gemisi üzerindeki piste ilk kez dikey iniş gerçekleştiriyor.
F-35B Lightning II, USS Wasp uçak gemisi üzerindeki piste ilk kez dikey iniş gerçekleştiriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / MCSN Natasha R. Chalk
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ABD’nin Güney Karolina Eyaleti’nde yeni nesil savaş uçağı F-35B'nin düştüğü, pilotu paraşütle atladığı hava aracını bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Güney Karolina'nın North Charleston şehrinde bulunan Joint Base Charleston hava üssünün X platformundan yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde kaza yapan F-35 uçağını bulmak için Beaufort deniz piyadeleri hava üssüyle birlikte çalışıyoruz. Pilot başarılı bir şekilde paraşütle atladı” ifadesi kullanıldı.
Olası tanıklara olayla ilgili bildiklerini yetkililere bildirme çağrısında bulundu.
ABD Deniz Piyade Kolordusu’ndan WCSC televizyonuna yapılan açıklamada, kaza yapan uçağın, 2. Deniz Uçağı Kanadı 501. Eğitim Savaş Uçağı Filosu’na (VMFAT-501) ait bir F-35B olduğu bildirildi. Pilotun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.
Arama çalışmaları, Güney Karolina Eyaleti’nin orta kesimlerindeki Moultrie ve Marion göllerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştı.
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
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