https://sputniknews.com.tr/20230908/kuzey-kore-nukleer-silah-tasiyabilen-denizaltisini-tanitti-1075295971.html
Kuzey Kore, nükleer silah taşıyabilen denizaltısını tanıttı
Kuzey Kore, nükleer silah taşıyabilen denizaltısını tanıttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, deniz kuvvetlerinin 'devletin nükleer caydırıcılığının parçası olması' sözü kapsamında, yeni bir "taktik nükleer denizaltı"... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T12:56+0300
2023-09-08T12:56+0300
2023-09-08T12:56+0300
savunma
kore merkezi haber ajansı (kcna)
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
nükleer
nükleer silah
nükleer denizaltı
denizaltı
nükleer caydırıcılık
abd
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, nükleer denizaltının tanıtıldığı törene Kim de katıldı.Kim'in 'devletin nükleer caydırıcılığının daha da güçlendirileceği ve deniz kuvvetlerinin nükleer caydırıcılığın bir parçası olacağı' sözünün ardından düzenlenen törende, nükleer enerjiyle çalışan yeni taktik denizaltı tanıtıldı.Törende konuşan Kim, düşmanların son zamanlarda saldırgan girişimlerinin arttığını söyleyerek, deniz kuvvetlerinin hızla geliştirilmesinin ulusal savunma için en önemli öncelik olduğunu ifade etti.Kim, söz konusu denizaltıdan daha fazla inşa etme planlarının olduğunu da açıkladı.Kim'den, deniz kuvvetleri 'nükleer caydırıcılığın parçası' olacak mesajıKim, Deniz Kuvvetleri Günü'nde yaptığı konuşmada, ABD öncülüğündeki "düşmanca" faaliyetlerin Kore Yarımadası'nda "nükleer savaş tehdidiyle" istikrarsızlığa yol açtığını söylemişti.Ordudaki her birime yeni silahlar verileceğine işaret eden Kim, deniz kuvvetlerinin "devletin nükleer caydırıcılığının parçası" olacağının da altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230908/turkiye-montro-bogazlar-sozlesmesi-nedeniyle-baski-goruyor-1075295485.html
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kore merkezi haber ajansı (kcna), kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, nükleer, nükleer silah, nükleer denizaltı, denizaltı, nükleer caydırıcılık, abd, tören, resmi tören
kore merkezi haber ajansı (kcna), kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, nükleer, nükleer silah, nükleer denizaltı, denizaltı, nükleer caydırıcılık, abd, tören, resmi tören
Kuzey Kore, nükleer silah taşıyabilen denizaltısını tanıttı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, deniz kuvvetlerinin 'devletin nükleer caydırıcılığının parçası olması' sözü kapsamında, yeni bir "taktik nükleer denizaltı" tanıtıldı.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, nükleer denizaltının tanıtıldığı törene Kim de katıldı.
Kim'in 'devletin nükleer caydırıcılığının daha da güçlendirileceği ve deniz kuvvetlerinin nükleer caydırıcılığın bir parçası olacağı' sözünün ardından düzenlenen törende, nükleer enerjiyle çalışan yeni taktik denizaltı tanıtıldı.
Törende konuşan Kim, düşmanların son zamanlarda saldırgan girişimlerinin arttığını söyleyerek, deniz kuvvetlerinin hızla geliştirilmesinin ulusal savunma için en önemli öncelik olduğunu ifade etti.
Kim, söz konusu denizaltıdan daha fazla inşa etme planlarının olduğunu da açıkladı.
Kim'den, deniz kuvvetleri 'nükleer caydırıcılığın parçası' olacak mesajı
Kim, Deniz Kuvvetleri Günü'nde yaptığı konuşmada, ABD öncülüğündeki "düşmanca" faaliyetlerin Kore Yarımadası'nda "nükleer savaş tehdidiyle" istikrarsızlığa yol açtığını söylemişti.
Ordudaki her birime yeni silahlar verileceğine işaret eden Kim, deniz kuvvetlerinin "devletin nükleer caydırıcılığının parçası" olacağının da altını çizmişti.