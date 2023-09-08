https://sputniknews.com.tr/20230908/turkiye-montro-bogazlar-sozlesmesi-nedeniyle-baski-goruyor-1075295485.html

'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'

'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'

Sputnik'e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, savaş gemilerinin Karadeniz'e girişini engelleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'nin bundan... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T12:39+0300

2023-09-08T12:39+0300

2023-09-08T12:39+0300

montrö anlaşması

montrö

montrö boğazlar sözleşmesi

dünya

karadeniz

baskı

abd

g20

g20 liderler zirvesi

hindistan

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Diplomatik kaynak, Batı'nın savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesine izin vermeyen Türkiye üzerindeki baskıyı artırdığına dair iddiaların sorulması üzerine "Baskı, Montrö'yü uygulayacağımızı resmen açıkladığımız ilk günden beri var. Ancak bizim ilkesel duruşumuz değişmedi" yanıtını verdi.Nisan 2021'de ABD, 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermek için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'ye bildirimde bulunmuş ve Washington'un bu adımı tartışmaları beraberinde getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönemde yaptıkları bir telefon görüşmesinde konuyu ele almış ve Rusya lideri, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurgulamıştı.'Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Putin'le görüşmesinin sonuçlarını anlatacak'Diplomatik kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan'daki 18. G20 Zirvesi'nde liderlerle yapacağı görüşmelerde özellikle tahıl anlaşmasının geleceği üzerinde duracağını ve Putin'le Soçi'de yaptıkları görüşmenin sonuçlarını anlatacağını söyledi.Kaynak, Erdoğan'ın Rus tarafının Ukrayna'yla ve tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesiyle ilgili çözüm önerileri hakkında bilgi vereceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20210409/rusya-devlet-baskani-putin-cumhurbaskani-erdoganla-ukrayna-donbass-1044235815.html

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