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https://sputniknews.com.tr/20230918/yedigi-balik-yuzunden-hayati-karardi-4-kere-ampute-oldu-uzuvlari-kesildi-1075560122.html
Yediği balık yüzünden hayatı karardı: 4 kere ampute oldu, uzuvları kesildi
Yediği balık yüzünden hayatı karardı: 4 kere ampute oldu, uzuvları kesildi
ABD'de yaşayan çocuklu kadının hayatı, ölümcül bir bakteri içeren tilapia balığını yedikten sonra karardı. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T11:44+0300
2023-09-18T11:45+0300
balık
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Laura Barajas isimli bir kadın, tilapia balığı yedikten sonra tam dört uzvunun kesilmesiyle karşı karşıya kaldı.Anna Messina, San Jose’deki yerel bir pazardan satın aldığı ve evinde kendisi için pişirdiği balığı arkadaşı Barajas yedi. Balığı yedikten günler sonra hastalan Barajas için konuşan Messina, "Neredeyse hayatını kaybediyordu. Solunum cihazına bağlıydı. Onu tıbbi nedenli komaya soktular. Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Kan zehirlenmesi yaşadı ve böbrekleri iflas ediyordu” diye ekledi.Çiğ deniz ürünleri ve deniz suyunda bulunan potansiyel olarak ölümcül bir bakteri olan Vibrio Vulnificus nedeniyle enfekte olan Barajas’ın ailesi de, yaşananlar ve nasıl ilerleyecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bekliyor. Messina, Barajas’ın tıbbi masraflarına ve yeni hayatına uyum sağlamasına yardımcı olmak için bir kampanya da başlattı. Pazar sabahı itibariyle 39 bin dolardan fazla para toplandığı bildirildi.'Bu basit hareketin hayatını sonsuza kadar değiştireceğini bilmiyordu'Bağış toplama etkinliğinde konuşan bir ise kişi, “Bu basit hareketin hayatını sonsuza kadar değiştireceğini bilmiyordu. Bir aydan fazla bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor, şu anda dört kez ampute olmuş durumda” açıklamasında bulundu.'Bağışıklık sistemi zayıf olanlar için endişe verici bir enfeksiyon'Kalifornia Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Uzmanı Dr. Natasha Spottiswoode, bunun özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için endişe verici bir enfeksiyon olduğunu söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (CDC) göre, her yıl yaklaşık 150 ila 200 Vibro Vulnificus vakası bildiriliyor. Enfekte olanların yaklaşık beşte biri ölüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230913/abdde-baliklar-zombiye-donusuyor-bolge-acil-durumla-karsi-kasiya-1075448547.html
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balık, bakteri, ampute, vaka, vaka sayısı, ölü, bulaşıcı, bulaşıcı hastalık, hastalık, koma
balık, bakteri, ampute, vaka, vaka sayısı, ölü, bulaşıcı, bulaşıcı hastalık, hastalık, koma

Yediği balık yüzünden hayatı karardı: 4 kere ampute oldu, uzuvları kesildi

11:44 18.09.2023 (güncellendi: 11:45 18.09.2023)
© AAKoma - Hasta - Hastane
Koma - Hasta - Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© AA
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ABD'de yaşayan çocuklu kadının hayatı, ölümcül bir bakteri içeren tilapia balığını yedikten sonra karardı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Laura Barajas isimli bir kadın, tilapia balığı yedikten sonra tam dört uzvunun kesilmesiyle karşı karşıya kaldı.
Anna Messina, San Jose’deki yerel bir pazardan satın aldığı ve evinde kendisi için pişirdiği balığı arkadaşı Barajas yedi. Balığı yedikten günler sonra hastalan Barajas için konuşan Messina, "Neredeyse hayatını kaybediyordu. Solunum cihazına bağlıydı. Onu tıbbi nedenli komaya soktular. Parmakları siyahtı, ayakları siyahtı, alt dudağı siyahtı. Kan zehirlenmesi yaşadı ve böbrekleri iflas ediyordu” diye ekledi.
Çiğ deniz ürünleri ve deniz suyunda bulunan potansiyel olarak ölümcül bir bakteri olan Vibrio Vulnificus nedeniyle enfekte olan Barajas’ın ailesi de, yaşananlar ve nasıl ilerleyecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bekliyor. Messina, Barajas’ın tıbbi masraflarına ve yeni hayatına uyum sağlamasına yardımcı olmak için bir kampanya da başlattı. Pazar sabahı itibariyle 39 bin dolardan fazla para toplandığı bildirildi.

'Bu basit hareketin hayatını sonsuza kadar değiştireceğini bilmiyordu'

Bağış toplama etkinliğinde konuşan bir ise kişi, “Bu basit hareketin hayatını sonsuza kadar değiştireceğini bilmiyordu. Bir aydan fazla bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor, şu anda dört kez ampute olmuş durumda” açıklamasında bulundu.

'Bağışıklık sistemi zayıf olanlar için endişe verici bir enfeksiyon'

Kalifornia Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Uzmanı Dr. Natasha Spottiswoode, bunun özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için endişe verici bir enfeksiyon olduğunu söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (CDC) göre, her yıl yaklaşık 150 ila 200 Vibro Vulnificus vakası bildiriliyor. Enfekte olanların yaklaşık beşte biri ölüyor.
Alabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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ABD'de balıklar 'zombiye' dönüşüyor: Bölge 'acil durumla' karşı kaşıya
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